Addio a Vincenzo Pescolla, storico massaggiatore dei Grigi

Addio a Vincenzo Pescolla, 83 anni, storico massaggiatore dell'Alessandria Calcio: ad annunciarlo, con un commosso messaggio social, il figlio Fabiano con la mamma (e moglie) Teresa.

Domani, martedì, alle 18.30, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Cantalupo, dove mercoledì, alle 15.30, sarà celebrato il funerale.

Molti i ricordi in queste ore. L'Alessandria Calcio, la sua squadra del cuore, sottolinea "l'umanità e la competenza professionale" di Vincenzo. Che, il 6 novembre 1994, era già all'interno dello stadio per preparare la gara con il Bologna. La piena del Tanaro raggiunse anche il Moccagatta e Pescolla, su un muretto, riuscì a trarre in salvo una persona che rischiava di essere travolta. Tutta la tifoseria partecipa, "per noi della Nord era diventato Alemao".

Dopo essere stato, agli inizi della carriera, anche istruttore di judo (era una delle prime cinture nere della provincia), dopo la lunga esperienza in grigio aveva collaborato con altri club. "A Castellazzo per cinque stagioni, con la promozione in Eccellenza - sottolinea Lineo Gaffeo - Perdiamo un professionista vero, io perdo un grande amico. Un abbraccio a Teresa e a Fabiano"