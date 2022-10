Alessandria non prende più gol. Ma è solo pari

PESARO - Il dato che conta, con la Vis Pesaro, è la terza gara senza subire reti. Un po' meno la fatica a segnare. Così, tra due delle squadre che segnano con il contagocce, finisce con uno 0-0 che serve ad allungare la striscia positiva, e questo aiuta per la fiducia, ma un po' meno per la classifica.

Anche perché la Recanatese, fanalino, lascia l'ultimo posto battendo il Siena: ora ha gli stessi punti dell'Alessandria e sabato sarà al Moccagatta.

Esordio per Martignago: ha bisogno di trovare la condizione, la voglia non gli manca.

Niente striscioni? La contestazione sulle magliette Oggi a Pesaro. A fine gara applausi alla squadra e al tecnico

Nepi e Galeandro insieme

Una sola variazione dell'Alessandria che affronta il terzo atto di gare ravvicinate, al 'Benelli' di Pesaro: Galeandro e Nepi insieme dall'inizio, con Martignago pronto a subentrare.

L'ex della gara, Lombardi, parte dalla panchina.

In casa Vis Pesaro è Cannavò a sostituire Fedato, il capocannoniere, oggi squalificato. Neppure in panchina l'altra alternativa, Gucci, considerato in partenza.

VIS PESARO - ALESSANDRIA 0-0

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

47' Farroni per poco non accompagna la palla in rete, all'ultimo si salva in fallo laterale

45' Quattro minuti di recupero

44' Giallo per Pellegrini

43' Ancora Liverani decisivo sul tiro, dentro l'area, di Borsoi

38' Ultimi due cambi: Pellegrini e Podda, per Nepi e Ghiozzi

29' Galeandro recupera palla al limite. La conclusione è alta

21' Punizione di Borsoi dal vertice detro, in area ancora Bakayoko di testa. Alto

18' Cartellino anche per Ghiozzi

16' Due cambi: Martignago debutta al posto di Filip. Nichetti al posto di Rota

13' Lombardi dal limite, Farroni controlla sicuro

11' Ammonito Rota per intervento a metacampo

9' Accelerazione di Egharevba a destra, entra in area, tiro ciabattato, sul fondo

7' Sul taglio di Nunzella, da sinistra, sul secondo palo colpo di testa di Nepi, che scheggia la traversa

1' Primo cambio per l'Alessandria: fuori Speranza (ammonito), dentro l'ex, Lombardi

Liverani una sicurezza. Martignago vuole crescere Interventi decisivi nelle uniche conclusioni della Vis Pesaro. L'attaccante cerca l'intesa con il gruppo

Primo tempo

47' Rossone tocca all'indietro al portiere, Farroni cicca il pallone, ma lo tocca con un piede quel tanto che basta perché scivoli sul fondo di poco. Ma non c'è tempo per battere l'angolo

46' Aucelli fa viaggiare Provazza conclusione un metro a lato

45' Due minuti di recupero

35' Occasione Vis Pesaro: Astrolo per Egharevba, che salta Nunzella provaun tiro dalla linea di fondo, spara forte, addosso a Liverani, stordito dalla palla sul volto. Buon per i Grigi che l'attaccante non vede Provazza libero di calciare a porta vuota

26' Giallo a Checchi per gioco falloso

25' Buona manovra Alessandria: Filip per Nepi, tocco a Galeasndro, che allarga a destra per Ghiozzi. La conclusione è debole

20' Super Liverani: punizione di Astrologo, colpo di testa di Bakayoko, che il portiere toglie dall'angolino

18' Ammonito Speranza per gioco falloso

16' Occasione Alessandria: cross di Nunzella da sinistra, il colpo di testa di Filip è di poco sul fondo

14' Azione dei Grigi, fermata da un fuorigioco dubbio (Galeandro non tocca la palla)

7' Brivido sul tocco di Nunzella a Liverani, Egharevba prova a inserirsi, il portiere esce e tocca in angolo

4'Primo angolo per l'Alessandria. Batte Sini, Checchi, sul secondo palo, va giù. Tutto regolare per l'arbitro (e non ci sono proteste)

1' Calcio d'inizio Alessandria

Il tabellino

Vis Pesaro (4-3-3): Farroni; Rossoni (35'st Ghazoini), Gavazzi, Bakayoko (44'st Cusumano), Zoia; Astrologo (16'st Borsoi), Coppola, Aucelli; Egharevba (35'st Di Paola), Cannavò (35' st Ngom), Provazza. A disp.: Campani, Nicoli, Nina, Sosa, Venerandi, Sanogo, Cavalli, Garau. All.: Sassarini

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota (16'st Nichetti), Speranza (1'st Lombardi); Ghiozzi (38'st Podda), Galeandro, Filip (16'st Martignago); Nepi (38'st Pellegrini). A disp.: Marietta, Dyzeni, Costanzo, Mionic, Rizzo, Perseu,Bellucci. All.: Rebuffi

Arbitro: Ancora di Roma1

Assistenti: Palla di Catania e Cecchi di Roma1, quarto ufficiale Vincenzi di Bologna

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Speranza, Checchi, Coppola , Rota, Ghiozzi, , Pellegrini per gioco falloso. Angoli: 3-2 per la Vis Pesaro. Recupero: pt 2', st 4'