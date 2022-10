Musica, prosa e arte: la stagione teatrale targata Stregatti

Dare spazio ai profeti in patria, professionisti del teatro e della musica che sono nati ad Alessandria o hanno studiato in città per poi fare carriera altrove.

Riconoscerne talenti e meriti è l'obiettivo della stagione teatrale "Radici" che la compagnia Stregatti organizza per il 2022 e il 2023 al Teatro san Francesco di Alessandria. Nello stesso luogo dove, nei mesi invernali, il Gelindo perpetra una tradizione antica, si vuole ritrovare la comunità grazie a otto momenti, che prenderanno il via il 12 novembre con l'Ohimeme Festival.

Giusy Barone, attrice, regista e direttrice creativa della compagnia alessandrina, illustra i nuovi appuntamenti. Stagione realizzata con il supporto del Comune di Alessandria, il sostegno di Fondazione Crt, Fondazione CrAl e Fondazione Piemonte dal Vivo. La biglietteria del teatro è aperta martedì e giovedì dalle 17 alle 19. Info: cell. 339 3584518.