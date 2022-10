Le offerte di lavoro della settimana

Ecco gli annunci di lavoro selezionati dal Centro per l'Impiego di Alessandria. Per altre opportunità: www.iolavoro.org

Per informazioni e prenotazione appuntamenti: il Centro per l'Impiego di Alessandria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. In alternativa siamo contattabili telefonicamente al numero 0131037973, via e-mail all'indirizzo info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it

31613 - ADDETTO/A AL FRONT OFFICE L. 68/99 ART. 1 - DISABILI | Alessandria (AL) Descrizione: LAVORO PREVEDERE IL CONTATTO CON IL PUBBLICO E GESTIONE DELLE TELEFONATE/MAIL DA PARTE DEI CLIENTI E DELLA SEDE CENTRALE Mansione: la risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: § Accoglienza del pubblico § Gestione del centralino § Gestione posta elettronica dei clienti e della sede centrale § Archiviazione documentazione § Fissare appuntamenti utilizzando il gestionale aziendale § Emissione fatture ai pazienti – § Accettazione modalità di pagamento (contanti, assegni, carte di credito) § Chiusura serale con conteggi e differenziazione provenienza incassi – § Informazioni preliminari ai potenziali pazienti Requisiti: § Diploma di scuola media superiore e/o qualifica professionale § Patente B per raggiungere il luogo di lavoro § Conoscenza degli applicativi Office § Buona capacità comunicativa e collaborazione Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi Modalità di lavoro: lavoro a turni Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ. Patenti richieste: Patente B

31593 - OPERAIO INCISORE | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: Incisione di timbri e stampi per oreficeria attraverso l'utilizzo di pantografi, elettroerosione, punzoni e tornio manuale. Requisiti: Interesse ad apprendere il mestiere, buona manualità e capacità di organizzazione. Preferibile, non strettamente necessaria, conoscenza basilare di AUTOCAD e lettura disegni tecnici. Età massima 29 anni oppure percettori di indennità di disoccupazione. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Tipo di contratto offerto: apprendistato Modalità di lavoro: full time

31543 - ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO CATEGORIE PROTETTE ART. 1 - DISABILI COD 111999 | Italia Descrizione: Tipologia di Inserimento: Tempo Determinato superiore a 6 mesi part time 21 ore settimanali oppure full-time, da concordare Ccnl: Commercio, livello: IV o III Esperienza Pregressa: Gradita oppure qualifica operatore di magazzino Mansione: la risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: Evadere gli ordini Utilizzo dei mezzi semoventi e macchinari per la MMC Preparazione DDT Gestione e archiviazione documenti Registrazione entrate/uscite merci Redazione report settimanali e mensili su scorte e materiali Quadrature dei magazzini anche presso filiali sul territorio Requisiti: Conoscenza applicativi Excel e Outlook Diploma o qualifica professionale Patentino del muletto Patente B automunito Conoscenza delle procedure ISO 9001 relative al magazzino Sede di lavoro: Bosco Marengo Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ. Patenti richieste: Patente B

31482 - PARRUCCHIERA PER SIGNORA | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: Pieghe (mosse e lisce), effetti luce, colore. Requisiti: La risorsa ha esperienza ed è autonoma nello svolgimento della mansione di parrucchiera/e completa per signora. Sede di lavoro: Alessandria Centro. Contratto di inserimento: Tempo Indeterminato. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio)

31465 - ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: Nell’ambito dell’automazione industriale la risorsa si occuperà di cablaggio quadri elettrici a bordo macchina. Requisiti: Necessaria qualifica professionale in ambito elettrico, capacità di lettura in autonomia di schemi elettrici. Sede di lavoro: Alessandria zona D3. Contratto di inserimento: Tempo determinato pieno di un mese con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Modalità di lavoro: full time Patenti richieste: Patente B

31463 - INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO | Italia CATEGORIE PROTETTE ART. 1 - DISABILI | Italia Descrizione: Gestire in modo efficace il colloquio con il personale medico nel rispetto degli obiettivi fissati e delle procedure e, avvalendosi del materiale fornito dalla Casa Farmaceutica • Organizzare attività di reportistica e rendicontazione • Mappare il territorio di riferimento, identificando le necessità di mercato, tramite la raccolta di informazioni presso la classe medica • Proporre e attivare iniziative ed eventi presso gli specialisti maggiormente rilevanti analizzando le esigenze scientifiche ed i fattori critici di successo Requisiti: • Sapere gestire in autonomia l’attività lavorativa quotidiana, anche complessa • Sapere costruire relazioni professionali di lunga durata • Pregressa esperienza in ruolo analogo (plus) • Formazione in conformità alle classi di lauree previste dal D.Lgs. 219/2006 • Quotidianamente nell’area geografica assegnata • Saltuarie in Italia Inquadramento: Contratto di lavoro CCNL Chimico Farmaceutico Benefit: Auto aziendale ad uso promiscuo, dotazioni ICT

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio) Titolo di studio richiesto: laurea (vecchio e nuovo ordinamento) Patenti richieste: Patente B

31434 - INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO | Alessandria (AL) Descrizione: multinazionali farmaceutiche per l’Informazione Medico Scientifica Mansione: la persona si occuperà di promuovere efficacemente l’informazione scientifica di specifici farmaci presso la classe medica di medicina generale e selezione di medici specialisti, organizzare l'attività di reportistica e rendicontazione, mappatura delle necessità di mercato, proposta e attivazione di eventi. Requisiti: Titolo di studio afferente alle classi di laurea individuate nel Dlgs 219/2006: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. Si richiede disponibilità a spostarsi sul territorio provinciale e occasionalmente sul territorio nazionale, l'azienda fornisce mezzo aziendale e dotazione ITC. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno Modalità di lavoro: full time Titolo di studio richiesto: laurea (vecchio e nuovo ordinamento) Patenti richieste: Patente B

31397 - ADDETTO IMPIANTI INDUSTRIALI CHIMICI L. 68/99 ART. 1 DISABILI | Alessandria (AL) Descrizione: Mansione: MANSIONI: la risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: Conduzione linea di produzione o sezione impianto Guida e regolazione/controllo dei parametri di funzionamento Messa a punto del processo produttivo secondo le regole di buona fabbricazione, salute e sicurezza. Uso di specifiche tecnologie macchine e impianti: calandra, estrusore, movimentazione bancali e BIN, confezionamento prodotto, etichettatura, housekeeping, campionamenti, scale alla marinara, lavori in altezza Lo stabilimento è sottoposto alla normativa prevista nel D.LGS 334/99 art.8. La pericolosità delle attività svolte è data dall’eventuale esposizione accidentale a sostante CMR e dalla quota residua di rischio accidentale collegata alle operazioni svolte in condizioni fisiche pericolose. Ne consegue la necessità di comportamenti responsabili e di rispettare regole e procedure. Requisiti: REQUISITI: Titolo di studio: diploma di scuola media superiore Patente B Conoscenza degli applicativi Office Gradito patentino carrello elevatore SEDE DI LAVORO: Alessandria TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tempo Determinato 7 mesi orario: dal lunedì alla domenica 06.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00; a turni avvicendati Ccnl: Chimica Industria; livello E3; ESPERIENZA PREGRESSA: gradita in altre realtà industriali o neodiplomato Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

31355 - AIUTO CUOCO DI RISTORANTE | Italia Descrizione: Mansioni: per ristorante tipico fuori Alessandria si cerca aiuto cucina con esperienza o titolo di studio alberghiero per preparazioni cibi e piatti, pulizia e riordino del locale Requisiti: esperienza nel settore, manualità, dinamicità, precisione, ottima conoscenza della lingua italiana. Indispensabile auto propria e disponibilità sabato e pranzo della domenica. Sede di lavoro: Vicinanze Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato di 24 ore settimanali, possibile futuro inserimento definitivo Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: part time orizzontale Patenti richieste: Patente B

31343 - OSS - OPERATORE SOCIOSANITARIO | Provincia di Alessandria Descrizione: Mansione: la persona si occuperà di assistenza sanitaria qualificata in strutture per anziani e disabili Requisiti: qualifica professionale, esperienza nella mansione, pat. B in possesso di mezzo proprio, disponibilità al lavoro su turni anche notturni. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: lavoro a turni Patenti richieste: Patente B

31201 - ANTENNISTA | Provincia di Alessandria Descrizione: Mansione: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di antenne FWA e LTE presso privati e aziende Requisiti: gradita esperienza professionale nel settore o similari, preferibile diploma o qualifica professionale in ambito elettrotecnico, pat. B in possesso di mezzo proprio, buone competenze informatiche, disponibilità a trasferte in Piemonte e Lombardia Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time Patenti richieste: Patente B

31129 - IMPIEGATO/A UFFICIO VERTENZE | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: La figura ricercata si occuperà di coadiuvare i lavoratori nei contenziosi di natura sindacale ed eventualmente legale con i datori di lavoro, seguendo procedure concorsuali finalizzate al recupero crediti e/o differenze retributive ed eseguendo i relativi conteggi. Requisiti: Laurea in scienze giuridiche o giurisprudenza con votazione minima 105, ottime capacità organizzative, predisposizione al contatto con gli utenti, disponibilità alla formazione e all'aggiornamento professionale nel settore, buone competenze informatiche, patente B, età massima 29 anni oppure beneficiari di NASPI. Sede di lavoro: Zona Alessandria. Contratto di inserimento: Apprendistato. Tipo di contratto offerto: apprendistato Modalità di lavoro: full time Titolo di studio richiesto: laurea (vecchio e nuovo ordinamento) Patenti richieste: Patente B

31013 - MURATORE | Alessandria (AL) Descrizione: Mansione: la persona si occuperà di lavorazioni edili (costruzioni, ristrutturazioni...) Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a trasferte in provincia e fuori regione Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 5 a 10 anni (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time Patenti richieste: Patente B

30943 - INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | Provincia di Alessandria Descrizione: Mansione: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici Requisiti: si richiedono qualifica professionale o diploma in ambito elettrico, competenze in ambito meccanico, conoscenza base del pacchetto Office e preferibile di MYSQL, disponibilità alle trasferte, patente B e in possesso di mezzo proprio. Preferibile esperienza nel settore. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time (8.00 - 17.00 con pausa). Sede di lavoro: provincia di Alessandria, previste trasferte sul territorio nazionale Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Modalità di lavoro: full time Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ. Patenti richieste: Patente B

30938 - PROGETTISTA MECCANICO CAD | Bosco Marengo (AL) Descrizione: Mansioni: Disegnatore meccanico, addetto/a alla progettazione con Autocad Inventor. Requisiti: Ottime capacità nell'utilizzo di Autocad Inventor. Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Tipologia di inserimento: Tempo determinato full time della durata di 9 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Modalità di lavoro: full time

30762 - SALDATORE DI METALLI SPECIALI E LEGHE | Alessandria (AL) Descrizione: La risorsa si occuperà di svolgere la mansione di saldatore a filo continuo e supporto nelle altre lavorazioni di carpenteria metallica. Sede di lavoro: Oviglio(AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato Mansione: Saldatore con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese, trapani. Requisiti: Preferibile esperienza nell’ambito della carpenteria metallica con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese e trapani, patente B. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time Patenti richieste: Patente B

30709 - COMMESSO DI BANCO | Alessandria (AL) Descrizione: Addetti al banco con esperienza per panetteria e caffetteria: vendita prodotti da forno, preparazione bevande e servizio bar; pulizia e riordino locale. Requisiti: esperienza nella vendita SETTORE ALIMENTARE, doti relazionali, cura della propria persona, precisione. Sede di lavoro: Alessandria centro Contratto di inserimento: orario part time orizzontale (mattino o pomeriggio) a turnazione settimanale. Tempo determinato con possibile conferma. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: part time orizzontale

30356 - BARBIERE | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Si ricercano tre risorse da inserire stabilmente in nuovo negozio con apertura dopo il 18 settembre. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time

30181 - CAMERIERE/A DI SALA | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: Ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Orari: Turno serale. Possibile richiesta di alcuni servizi a pranzo. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi Modalità di lavoro: lavoro a turni

30109 - ESTETISTA | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: La persona si occuperà delle varie cure estetiche e dei vari trattamenti offerti dal centro (manicure, pedicure, smalto semipermanente, epilazione, trattamenti viso e corpo) con utilizzo di laser , pressomassaggio, icoone. Requisiti: Qualifica professionale di estetista specializzata, forti doti relazionali, cortesia, ordine della persona e affidabilità. Sede di lavoro: Alessandria Centro Contratto di inserimento: Tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga. Orari: Tempo parziale di 30 ore settimanali. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi Modalità di lavoro: part time orizzontale