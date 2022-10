Ore 19.45 - Paolo Zangrillo è il nuovo ministro della Pubblica amministrazione: per un errore di pubblicazione nella lista ufficiale dei ministri, erano stati affidati al coordinatore regionale di Fi le deleghe del collega Pichetto Fratin.

Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia e senatore eletto nel collegio di Alessandria (battendo con il 50,83% la candidata del centro-sinistra Maria Rita Rossa ferma al 25,64% e del Movimento 5 Stelle Susy Matrisciano arrivata al 9,57%) è il nuovo ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del Governo guidato da Giorgia Meloni.

Il presidente del Consiglio da pochi minuti ha diramato la lista del suo esecutivo: a Zangrillo un ruolo delicato, specialmente in anni in cui si dovrà decidere il luogo del nuovo deposito di scorie radioattive, per il quale il nostro territorio vanta alcuni siti giudicati ottimali da Sogin.