"Il Siulp di Alessandria ha avuto conferma ufficiale, a livello centrale, che la piscina della Scuola Allievi Agenti di Alessandria verrà riattivata a breve, sotto la gestione delle Fiamme Oro": ad annunciarlo ufficialmente è Antonio Antonacci, segretario generale provinciale Siulp.

Che prosegue: "Esprimiamo per questo la massima soddisfazione, perché dopo due anni di certificata inerzia da parte della direzione della Scuola Allievi Agenti, i continui interventi del Siulp sull'Ispettorato Scuole del Ministero dell'Interno sono riusciti a smuovere il leviatano e a ottenere questo risultato. L'attività svolta dalla Segreteria nazionale, a seguito dei continui ed accorati appelli della struttura Siulp di Alessandria e in sinergia con l'Ispettorato Scuole del Ministero dell'Interno, ha infatti evitato che una situazione così complessa, su cui era calato il censurabile silenzio della direzione della Scuola di Alessandria verso le parti sociali, determinando viva preoccupazione anche fra gli utilizzatori e nella cittadinanza, provocasse la definitiva compromissione dell'impianto natatorio della Scuola Allievi Agenti".

Per Antonacci, "un rischio che non si sarebbe mai corso se la direzione della Scuola di Alessandria avesse dato seguito alle indicazioni del competente ente ministeriale, che aveva disposto, a far data dal gennaio 2021, l'avvio della procedura ad 'evidenza pubblica', come chiaramente si evince dal documento esclusivo di cui la Segreteria provinciale è venuta in

possesso. Continueremo a vigilare affinché il riavvio funzionale della piscina avvenga in sicurezza e agli stessi livelli di quelli, prestigiosi, garantiti dalla Società Swimming Club di Alessandria che fino ad agosto di quest'anno, per molti decenni, ha assicurato un eccellente servizio al personale di Polizia, ai familiari e alla cittadinanza, ottenendo per questo indiscutibili riconoscimenti sportivi nazionali e internazionali".