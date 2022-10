Alessandria, riscaldamenti accesi lunedì 31 ottobre

E’ stata emessa oggi l’ordinanza sindacale che posticipa al 31 ottobre la data di accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio del Comune di Alessandria.

In considerazione delle temperature registrate ad Alessandria dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte negli ultimi giorni, superiori ai livelli di media stagionali, e in base alle previsioni fornite dalla stessa Agenzia anche per la prossima settimana nella zona di Alessandria, dove le stesse si manterranno al di sopra della media stagionale del periodo, e tenuto conto che il Comune è impegnato su temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti e che gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante (anche se non la principale) fonte emissiva di inquinanti atmosferici a livello locale, è stata adottata la riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, posticipandone l’accensione al 31/10/2022.

L’ ordinanza non si applica: