Accademia Alessandria, doppio oro

ZOLA PREDOSA - Doppio oro in Coppa Italia di sanda per gli allievi dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria. Matteo Testardini vince nei senior 65kg e Lorenzo Alfieri lo imita nei cadetti 65kg.

In gara anche gli atleti del vivaio della società alessandrina preparati dal maestro Gianluca D'Agostino: ben dodici medaglie nel trofeo wushu moderno forme base mani nude e con armi. Elia Settegrana fa doppietta di vittorie negli esordienti (specialità nan quan e nan dao), due successi anche per Lorenzo Ronfani nella classe 'bambini' (nan quan e sciabola) e per Alice Bucelli, anche nei 'bambini' (nan quan e bastone nangun).

Per Matilde Zenato, 'bambini', argento e bronzo (bastone e mani nude), per Laila Piovesan (bambini) argento mani nude e bronzo bastone. Due volte sul terzo gradino Valerio Canepari (bambini), nelle mani nude e nel bastone.

Impegnati anche il maestro D'Agostino, Alessia D'Agostino e Fabio Venditti nel team degli arbitri.

Ora un appuntamento ravvicinato al PalaCima: sabato 22 Gran Galà 'Il risveglio del Dragone', dalle 21 spettacolo di arti marziali per i primi cinque anni dell'Accademia.