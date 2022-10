San Donato - Alessandria: i protagonisti

ALESSANDRIA - Cinque punti nelle prime tre giornate, poi quattro sconfitte consecutive, senza segnare gol. Per il San Donato Tavarnelle, alla prima storica serie C, la gara di oggi con l'Alessandria, al 'Brilli Peri' di Montevarchi (lo stadio 'di casa', perché quello della vittoria della serie D non è a norma per il professionismo) è un crocevia.

Fiducia all'allenatore Lamberto Magrini, che ha fatto i conti con molte assenze in attacco: per il confronto con i Grigi torna a disposizione Galligani, uno degli interpreti più attesi del reparto avanzato, non utilizzato nelle ultime due partite, che però non è ancora certo di partire dalla panchina, mentre è pronto Rosso, giovane promessa in prestito dall'Empoli, e anche Bovolon, in mezzo è a disposizione per i 90'.

Come tutte le squadre che arrivano dalla quarta serie è avversaria ruvida (tre infortuni seri per la Vis Pesaro sette giorni fa), spigolosa e il rischio da evitare è cadere nelle provocazioni.

Rebuffi resta fedele al 4-2-3-1, anche se con interpreti diversi, perché la lista degli indisponibili è lunga, soprattutto in avanti, con Sylla e Pagani out e Gazoul convocato con Ventre. Possibile che ci sia staffetta tra Galeandro e Nepi, con alle spalle un trio con Filip al centro, Ghiozzi a sinistra e, a destra, Podda favorito su Pellegrini.

Ballottaggio a centrocampo per far coppia con Mionic: si contendono il posto Speranza e Lombardi.

Di fronte due tra gli attacchi più sterili: 4 reti il San Donato, 5 l'Alessandria, ma tutte in casa.

Le formazioni

San Donato Tavarnelle (3-5-2): Cardelli: Carcani, Gorelli, Siniega; Montini, Regoli, Calamai, Bovolon, Russo; Noccioli, Galligani A disp.: M.Rossi, Onorli, Ciurli, Nunziatini, Borghi, Sepe, A.Rossi, Marzierli, Brenna, Contipelli, Ubaldi, Lozza, Gjana. All.: Magrini

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Baldi, Sini, Nunzella; Mionic, Lombardi; Podda, Filip, Ghiozzi; Galeandro. A disp.:L Dyzeni, Liverani, Costanzo, Checchi, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Speranza, Gazoul. Ventre, Nepi. All.: Rebuffi

Arbitro: D'Eusanio di Faenza