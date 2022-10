Parte il dibattito pubblico sul quadruplicamento

ALESSANDRIA - Entra nel vivo il dibattito pubblico dedicato al quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), per potenziare un collegamento strategico sia per il Paese che per il territorio. Il progetto è stato presentato ufficialmente oggi da Rete Ferroviaria Italiana alla presenza delle principali istituzioni nazionali e locali coinvolte presso la Sala del Consiglio provinciale di Alessandria. Alla conferenza stampa, aperta del presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino e dal prefetto di Alessandria Francesco Zito, hanno partecipato Marco Gabusi, assessore Trasporti e Infrastrutture Regione Piemonte, Dante Scoccianti, dirigente struttura rete ferroviaria della Regione Lombardia, Vincenzo Macello,commissario straordinario di Governo per la realizzazione dell'opera e Andrea Panzavolta, coordinatore del Dibattito Pubblico. Presenti anche il consigliere provinciale Claudio Mangiarotti della Provincia di Pavia, il sindaco del Comune di Tortona Federico Chiodi, l’assessore all’urbanistica del Comune di Voghera William Tura e il sindaco del Comune di Pontecurone Giovanni D’Amico.

Il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera è parte del potenziamento ferroviario delle linee Milano-Genova e Torino-Alessandria-Piacenza, necessario per soddisfare l’incremento di domanda attesa nei prossimi anni. L’opera, per la cui realizzazione è stato nominato il commissario straordinario Vincenzo Macello, vice direttore generale network management infrastrutture di Rfi, è funzionale al potenziamento dell'itinerario Milano-Genova, e alla prossima attivazione del Terzo Valico dei Giovi, che incrementerà i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa. L'opera attraverserà i territori di Tortona, Pontecurone e Voghera, affiancandosi alla linea storica, al fine di ridurre al minimo gli impatti sul territorio e il consumo di suolo.

Proprio per la rilevanza nazionale della nuova linea, l’opera è sottoposta alla procedura di dibattito pubblico. Dopo un primo confronto con gli enti territoriali coinvolti - Regioni Lombardia e Piemonte, Province di Pavia e Alessandria, Comuni di Voghera, Tortona e Pontecurone - il 24, 25 e 26 ottobre si terranno gli incontri con i cittadini, gli stakeholder e tutti coloro interessati a conoscere il progetto di quadruplicamento ferroviario. Nel corso degli incontri sarà possibile non solo conoscere i dettagli del progetto, ma contribuire direttamente alla valutazione del tracciato dell’opera, presentando osservazioni e suggerimenti. Obiettivo del dibattito pubblico è infatti illustrare il progetto del quadruplicamento per raccogliere, da tutti i potenziali interessati, osservazioni e proposte utili a Rfi e Italferr per meglio valutare l’opera e i suoi impatti sul territorio. Il dibattito pubblico è gestito da un soggetto terzo e indipendente, il coordinatore del dibattito - Andrea Panzavolta, esperto di facilitazione - che ha il compito di far sì che tutti possano ricevere informazioni chiare ed esaustive sull’opera e proporre osservazioni e contributi relativi a possibili migliorie progettuali.

Gli incontri di confronto pubblico si terranno a Tortona, lunedì 24 ottobre, alle ore 20.30 presso la sala Romita, a Pontecurone, martedì 25 ottobre, alle ore 20.30 presso la sala Soams, a Voghera, mercoledì 26 ottobre alle ore 20.30 presso la sala Zonca. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito del dibattito pubblico (https://www.dptortonavoghera.it/partecipa-al-dibattito/) oppure tramite l’Urp dei comuni di Tortona, Pontecurone, Voghera. La partecipazione in presenza è possibile nei limiti della capienza delle sale. Per coloro che non dovessero trovare posto sarà possibile seguire gli incontri a distanza. Sempre sul sito dedicato all’opera è possibile consultare la documentazione del nuovo tracciato ferroviario e delle opere accessorie. Sarà inoltre possibile continuare a dialogare con il coordinatore del dibattito, inviando richieste e proposte all’indirizzo info@dptortonavoghera.it fino a metà dicembre 2022. Al termine del percorso, che si chiuderà a gennaio 2023, verrà presentata la relazione conclusiva in un incontro pubblico finale.