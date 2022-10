Pam, il Tar dà ragione al Comune: sospensiva ok

Il Tar del Piemonte dà ragione alla Giunta Abonante e respinge il ricorso di Pam sullo stop al progetto di realizzazione del sito logistico nell'area di Alessandria 2000.

Il Tribunale amministrativo regionale non ha infatti accolto l’istanza di sospensione del gruppo della grande distribuzione, fissando al 10 maggio 2023 la discussione in merito, "considerato - si legge nell'ordinanza - che le esigenze di parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della causa".