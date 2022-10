Spaccata al Ferrari Outlet, in via Piacenza

ALESSANDRIA - Sul posto, per gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri. L’autore della spaccata è già stato identificato.

Seguono aggiornamenti.

ORE 7.30 - Torna l'allarme spaccate in centro, ad Alessandria: stanotte è accaduto al negozio outlet di Ferrari in via Piacenza.

L'autore (o gli autori) del gesto sono entrati nel negozio di abbigliamento, trovando però solo poche monete nel cassetto. Come sempre, è il danno che pesa di più, così come la delusione per l'impotenza di fronte a episodi del genere nel cuore della città.