Le flautiste invadono Alessandria con la magia della musica

INAUGURAZIONE - La seconda edizione della Vivaldi Flute Week prenderà il via oggi, lunedì, alle ore 18.30 a Palazzo Monferrato, con il concerto dell'Image Kvartet. Un festival di livello internazionale dedicato al flauto, in programma ad Alessandria fino al 15 ottobre. Una settimana di concerti itineranti gratuiti con la presenza di artiste di rilievo internazionale.

“Salutiamo con orgoglio la seconda edizione del Festival flautistico “Vivaldi Flute Week” – dichiarano il presidente del Vivaldi Renato Balduzzi e il direttore Giovanni Gioanola – che si avvia a diventare un appuntamento stabile e prestigioso in aggiunta a tutte le altre variegate offerte del Conservatorio Vivaldi, come Scatola Sonora, I Mercoledì del Conservatorio, L’Altra Musica e molto altro ancora. Come lo scorso anno, la settimana del festival vedrà concerti di grande livello delle più titolate flautiste europee e incontri con le interpreti. Ancora una volta, avremo grande varietà nei generi musicali proposti, grazie a un repertorio vastissimo che abbraccia molti secoli di storia della musica e alla versatilità dello strumento, che lo ha reso un protagonista in tutti gli stili musicali”.

Vivaldi Flute Week, quest’anno, ospiterà le soliste di fama internazionale Sarah Louvion (Francia), Sarah Rumer (Svizzera), Monika Streitova (Portogallo), Wendela Van Swol (Spagna) e il quartetto flautistico tutto al femminile “Kvartet Flauta Image” (Croazia), composto da Marija Bašic Markotic, Mila Lapov, Ana Vrvilo e Antonia Mikas.

L’evento avrà un focus specifico sulla parità di genere. Il centro antiviolenza me.dea (uno dei partner del festival) introdurrà tutti i concerti con brevi monologhi sul tema dei diritti delle donne e sulla parità di genere.

IL PROGRAMMA

I concerti si svolgeranno dal 10 ottobre al 15 ottobre, sempre alle ore 18.30, in luoghi di valore storico, artistico e culturale di Alessandria, secondo il seguente calendario:

lunedì 10 ottobre, Palazzo del Monferrato, via San Lorenzo 21: Image Kvartet;

martedì 11 ottobre, auditorium Pittaluga, conservatorio Vivaldi, via Parma 1: Sarah Rumer, flauto – Eun Mi Park, pianoforte;

mercoledì 12 ottobre, museo etnografico “C’era una Volta”, piazza della Gambarina 1: Sarah Louvion, flauto – Umberto Ruboni, pianoforte;

giovedì 13 ottobre, auditorium Pittaluga, conservatorio Vivaldi, via Parma 1: Monika Streitova, flauto;

venerdì 14 ottobre, Galleria Guerci: Vivaldi flute Consort;

sabato 15 ottobre, cortile di Palazzo Ghiilini, piazza della Libertà 21: Wendela Van Swol, flauto – Dario Bonuccelli, pianoforte.