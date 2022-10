Luese Cristo, finalmente la vittoria

ALESSANDRIA - Oggi è festa al Cristo. Il giorno giusto per la prima storica vittoria in Eccellenza della Luese Cristo. L'aveva detto la dirigenza, la svolta doveva arrivare con il Cavour e così è stato: una battaglia sportiva sblòoccata alla mezzora della ripresa

Per la gara più importante per la classifica torna dal 1' il capitano Russo, ma non c'è Kankam, che parte dalla panchina dopo una settimana alle prese con qualche linea di febbre.

Il primo tempo è di supremazia alessandrina, senza correre rischi. ma senza finalizzare. Al 25' della ripresa padroni di casa in dieci per il rosso a Spriano e poi in nove, per il secondo cartellino a Ferretti. Ma ci pensa Silvestri a firmare un risultato prezioso, al 32' della ripresa, premio per una squadra che non ha smesso mai di crederci. Poi è attenta difesa del minimo vantaggio, che vale tre punti per risalire la classifica.

LUESE CRISTO - CAVOUR 1-0



Marcatore: st 32' Silvestri

Luese Cristo: Bodrito; Guglielmi, Mocerino, Cascio, Spriano, Silvestri; Ferretti, Russo (44'st Kankam), Neirotti (33'st Milanese), Simone, Mendolia. A disp.: Marchelli, Arapi, Ragusa, Liguoro,Dan, Binello, Viscomi.. All.: Taschieri (al posto di Adamo squalificato)