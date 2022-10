Due A parte bene, doppio tiebreak per Novi

OVADA - Due punti in quattro gare: inizia in salita il campionato di serie C per le squadre della provincia. Manca, però, ancora il debutto esterno, oggi alle 18, di Alessandria Volley in C femminile, candidata per la lotta al vertice, che sarà all'esame della Hajro Tetti Novara.

Nel girone B femminile solo Zs Ch Valenza muove la classifica, sia pure un solo punto: sul campo del Vanchiglia le ragzze di Valentini sprecano l'occasione per debuttare vincendo, avanti 2/0, 25/22 25/20. Ma le padrone di casa prima accorciano e poi agganciano, con un doppio 25/17. Al tiebreak le locali la spuntano 15/7.

A secco, invece Cantine Rasore Ovada, in formazione rimaneggiata per le assenze della capitana Nadia Fossati e dell'opposta Margherita Marino, infortunate. Contro Lilliput, aspirante alla promozione, partenza in salita, 25/16 25/9 per le avversarie. Le ovadesi tornano in partita nel terzo parziale, vinto 25/22, ma è una fiammata, perché il quarto è nel dominio della formazione di Settimo, 25/6.

Ovada al quinto

Muove la classifica, nel girone B della C maschile, Ovada, targata da quest'anno Menego Immobiliare: Polisport Chieri si aggiudica i primi due set al 'Geirino', 18/25 23/25, i ragazzi di Volpara rientrano bene in gioco, 25/28 25/19, ma conquistano solo un punto perché al tiebreak sono gli ospiti a spuntarla, 15/11.

Esordio casalingo, ma a secco di punti, per Cetip Makhymo Acqui: Laica Arona controlla il match, 3/0, cruciale il primo set risolto ai vantaggi, 24/26, che apre la strada agli ospiti, 17/25 21/25.

L'unione funziona

In D femminile buona la prima, in assoluto, per la neonata Pallavolo Due A, risultato dell'accordo tra Alessandria e Acqui: ad Asti successo pieno, lottato, ma mettendo in terra i punti cruciali, 23/25, 23/25, 19/25 contro Club76 Play Asti.

Pirates Novi - Gavi passa ad Almese, contro Sdm: punteggio in altalena, alle locali il primo, 25/19, le 'piratesse' rispondono pareggiando, 20/25 e mettendo la testa avanti, 26/28, ma nel quarto hanno un blackout, 25/12. Riscatto al quinto, 11/15.

Tiebreak decisivo anche per i maschi di Novi, 3/2 contro Ticino Group Volley Novara: ai locali il primo e il quarto, 25/23, nei set centrali la spuntano i novaresi, 18/25 20/25, ma nella frazione decisiva i novesi lasciano il segno, 15/12.