"Shevchenko come Liedholm: campione di stile e di valori"

CUCCARO - Manca solo la data ufficiale della consegna, probabile tra il 13 e il 20 novembre, "la definiremo a breve, con Andryi Shevchenko, che in questo momento è in Ucraina". L'ex attaccante del Milan, pallone d'oro, sulla panchina della nazionale del suo paese e, per un breve periodo, anche del Genoa, entra nell'albo d'oro del Premio Liedholm nel giorno in cui Nils avrebbe compiuto 100 anni. "Sono sicuro che sarebbe molto contento di questa scelta, perché c'è tanta vicinanza, di comportamenti, tra i due". Lo sottolinea Alberto Cerruti, giornalista di Gazzetta dello Sport, sono d'accordo anche Carlo Liedholm e Fabio Ballinaso, il presidente dell'associazione intitolata all'ex calciatore e allenatore.

E il sindaco di Lu Cuccaro, Franco Alessio, conferma il sostegno dell'amministrzione comunale, anche come sponsor, e l'intitolazione a Liddas della piazza che sarà completata a breve. Il primo atto della collaborazione più stretta è la concessione dei locali al primo piano dell'edificio che ospita anche il Museo Colombiano, dove oggi è stata inaugurata 'Liedholm 100', mostra di foto, cimeli ritagli di giornale, anche due notes in cui Liedholm dà i voti ai suoi giocatori.

"Questo è un premio che non tiene conto dei risultati, ma dei valori", insiste Cerruti. "Perché - lo sottolinea Carlo Liedholm - conta come si vince e come si perde". L'etica, il fair play, il rispetto: l'eredità di Liedholm, raccolta anche da Shevchenko.