Costantino è il nuovo Garante degli anziani

Vincenzo Costantino (candidato sindaco di Italexit alle ultime Amministrative) è il nuovo Garante degli anziani e delle persone non autosufficienti di Alessandria.

Ad annunciarlo è lui stesso con un post social: "Questa mattina ho ricevuto un messaggio dal sindaco di Alessandria Giorgio Abonante che mi comunicava la mia nomina per la Consiliatura 2022-2027. Voglio ringraziare il sindaco e la conferenza dei Presidenti per aver indicato il mio nominativo per ricoprire questo importante incarico. Appena riceverò il provvedimento ufficiale mi metterò subito al lavoro per dare voce e tutelare i diritti dei più fragili e a monitorare la qualità dei servizi rivolti alle persone anziane e non autosufficienti".