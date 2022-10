Settimana della Protezione Civile: i Vigili del Fuoco aprono le porte

ALESSANDRIA - Dal 10 al 16 ottobre 2022 si svolgerà la IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 Ottobre su indicazione dell’Onu.

Obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare i cittadini sui temi di Protezione Civile, per un approccio consapevole al territorio, che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici.

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria aderirà con la collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco all’iniziativa, organizzando l’apertura della sede centrale di corso Romita da lunedì 10 ottobre a domenica 16 dalle 9 alle 12, per consentire ad alunni e cittadini di visitare l’esposizione dei mezzi di soccorso, incontrando il personale incaricato alla divulgazione dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco, per acquisire ulteriori informazioni in merito alla cultura della Protezione Civile.