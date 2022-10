Tir in contromano sull'A26, lo ferma la Polstrada di Ovada

OVADA - Viaggiava sull'A26 in direzione nord nel tratto subito dopo il casello di Ovada, attorno al chilometro 37. Sono stati gli agenti della Polstrada di Ovada a fermare l'autista a bordo di una bisarca di nazionalità della Repubblica Ceca.

Decisivo per il successo dell'operazione il dispositivo attivato, assicurando una sinergia operativa collaudata, anche con la sala radio della concessionaria autostradale” Gli agenti, dopo esser riusciti a fermare il mezzo sulla corsia di emergenza, hanno informato immediatamente il Centro operativo polizia stradale di Genova che ha inviato la viabilità autostradale sul posto.

Da quanto emerso dalla ricostruzione fatta in seguito, il conducente, B.V. di nazionalità ucraina, mentre stava percorrendo la bretella autostradale A/7-26 ovest diretto verso la Spagna, giunto all’altezza dello svincolo di immissione direzione A/26 sud a Predosa, in conseguenza della chiusura, ha proseguito verso lo svincolo d’immissione per l’A/26 direzione nord e, approfittando dello slargo, ha invertito il senso di marcia, interpretando erroneamente le indicazioni del navigatore, trovandosi a percorrere la carreggiata nord nella direzione opposta.