Addio a Maria Clotilde Bruno, storica professoressa del 'Plana'

Alessandria piange Maria Clotilde Bruno, 78 anni, storica professoressa di materie umanistiche al liceo classico 'Plana' e membro dell'Associazione italiana di cultura classica. Importante anche il suo impegno nei club di servizio della città. Lascia il marito Gianluigi Ferraris e i figli Giovanna e Carlo. Intere generazioni sono cresciute con i suoi insegnamenti e tanti ex allievi, oggi, la ricorderanno con commozione, pensando agli anni spensierati del liceo.

I funerali si terranno mercoledì alle 11 nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in via Monteverde. Fino ad allora, un saluto si potrà dare alla Casa Funeraria di via Parini 6.