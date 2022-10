Rimini - Alessandria , i protagonisti

RIMINI - Tre ex ci sono, il quarto no. Simone Rosso, arrivato a Rimini da svincolato, ha una ricaduta del problema muscolare e deve dare forfait. Rimini - Alessandria è la gara di Christian Marietta, che torna dove ha vinto la D pochi mesi fa, di Claudio Santini, capocannoniere dei romagnoli, e di Matteo Rossetti, che si gioca il posto, nel 4-3-3, con Tinelli.

Marco Gaburro, tecnico dei padroni di casa, chiede ai suoi una reazione, "che ho già visto nel secondo tempo a Lucca". Confermato il modulo, "il 4-3-3 è la nostra identità. Passare alla difesa a tre può essere una soluzione a gara in corso. Abbiamo interpreti per variare". Possibili Vano e Santini insieme dall'inizio, l'ex grigio a destra nel tridente. Torma a disposizione Piscitella, out nelle ultime due gare, ma partirà dalla panchina, mentre Panelli, altro recuperato, torna al centro della difesa, centrale in coppia con Pietrangeli, unico Under nella formazione iniziale.

"Aggressivi, concentrati, consapevoli. E cresciuti" Rebuffi verso la conferma, a Rimini, dell'undici di otto giorni fa. "Il nostro grazie a Capo Mario, figura importante per i Grigi"

Fabio Rebuffi convoca gli stessi giocatori della gara vittoriosa con la Carrarese. In attacco confermata la chiamata del giovane Gazoul, che ieri ha giocato un tempo in Primavera2 a Reggio. L'unica variazione, rispetto al confronto di otto giorni fa, può essere a centrocampo: insieme a Mionic Lombardi è l'alternativa a Speranza, con una staffetta annunciata.

Le formazioni

Rimini (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Panelli, Pietrangeli, Regini; Tonelli, Pasa, Delcarro; Santini, Vano, Sereni. A disp.: Galeotti, Haveri, Tanasa, Gabbianelli, Gigli, Acquistapace, Accursi, Tofanari, Rossetti, Eyango, Piscitella, De Rinaldis. All.: Gaburro

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic, Lombardi; Sylla, Galeandro, Ghiozzi; Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Perseu, Bellucci, Speranza, Baldi, Filip, Ascoli, Gazoul, éagani. All.: Rebuffi

Arbitro: Leone di Barletta