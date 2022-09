Pilar Fogliati chiude il 'PeM!' festival

VALENZA - Gran finale per il festival 'PeM - Parole e Musica in Monferrato': domani, 1° ottobre, sarà la brillante attrice Pilar Fogliati a chiudere la rassegna con un incontro condotto da Riccardo Massola (ideatore del festival 17 anni fa). L'appuntamento è fissato a Valenza al Centro Comunale di Cultura dalle ore 18. Ad aprire l’incontro sarà il cantautore Nicola Project, vincitore la scorsa settimana del 'PeM Music Contest' nella sezione “Rock, indie, d’autore”.

Classe 1992, Pilar Fogliati nasce ad Alessandria ma cresce e vive a Roma. Diplomata all'Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D'Amico, è interprete di numerosi film, tra cui 'Forever Young', 'Gli indifferenti', 'Corro da te'. Poco più che ventenne inizia a recitare in teatro e poi approda anche in tv con diverse serie: 'Un passo dal cielo', 'Che Dio ci aiuti', solo per citarne alcune. Protagonista della prima stagione di 'Cuori' (la serie di successo di RaiUno), attualmente sta girando il sequel a Torino. Profondamente legata a Valenza e al Piemonte, sarà la madrina del prossimo Torino Film Festival.