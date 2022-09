Le offerte di lavoro dal Centro per l'Impiego

Ecco gli annunci di lavoro selezionati da Centro per l'Impiego di Alessandria.

31397 - ADDETTO IMPIANTI INDUSTRIALI CHIMICI L. 68/99 ART. 1 DISABILI | Alessandria (AL)

Descrizione:

Mansione: MANSIONI: la risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: Conduzione linea di produzione o sezione impianto Guida e regolazione/controllo dei parametri di funzionamento Messa a punto del processo produttivo secondo le regole di buona fabbricazione, salute e sicurezza. Uso di specifiche tecnologie macchine e impianti: calandra, estrusore, movimentazione bancali e BIN, confezionamento prodotto, etichettatura, housekeeping, campionamenti, scale alla marinara, lavori in altezza Lo stabilimento è sottoposto alla normativa prevista nel D.LGS 334/99 art.8. La pericolosità delle attività svolte è data dall’eventuale esposizione accidentale a sostante CMR e dalla quota residua di rischio accidentale collegata alle operazioni svolte in condizioni fisiche pericolose. Ne consegue la necessità di comportamenti responsabili e di rispettare regole e procedure.

Requisiti: REQUISITI: Titolo di studio: diploma di scuola media superiore Patente B Conoscenza degli applicativi Office Gradito patentino carrello elevatore SEDE DI LAVORO: Alessandria TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tempo Determinato 7 mesi orario: dal lunedì alla domenica 06.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00; a turni avvicendati Ccnl: Chimica Industria; livello E3; ESPERIENZA PREGRESSA: gradita in altre realtà industriali o neodiplomato

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

31355 - AIUTO CUOCO DI RISTORANTE

Descrizione: Mansioni: per ristorante tipico fuori Alessandria si cerca aiuto cucina con esperienza o titolo di studio alberghiero per preparazioni cibi e piatti, pulizia e riordino del locale Requisiti: esperienza nel settore, manualità, dinamicità, precisione, ottima conoscenza della lingua italiana. Indispensabile auto propria e disponibilità sabato e pranzo della domenica. Sede di lavoro: Vicinanze Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato di 24 ore settimanali, possibile futuro inserimento definitivo

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: part time orizzontale

Patenti richieste: Patente B

31343 - OSS - OPERATORE SOCIOSANITARIO | Provincia di Alessandria

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di assistenza sanitaria qualificata in strutture per anziani e disabili

Requisiti: qualifica professionale, esperienza nella mansione, pat. B in possesso di mezzo proprio, disponibilità al lavoro su turni anche notturni.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: lavoro a turni

Patenti richieste: Patente B



31201 - ANTENNISTA | Provincia di Alessandria

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di antenne FWA e LTE presso privati e aziende

Requisiti: gradita esperienza professionale nel settore o similari, preferibile diploma o qualifica professionale in ambito elettrotecnico, pat. B in possesso di mezzo proprio, buone competenze informatiche, disponibilità a trasferte in Piemonte e Lombardia

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

31129 - IMPIEGATO/A UFFICIO VERTENZE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: La figura ricercata si occuperà di coadiuvare i lavoratori nei contenziosi di natura sindacale ed eventualmente legale con i datori di lavoro, seguendo procedure concorsuali finalizzate al recupero crediti e/o differenze retributive ed eseguendo i relativi conteggi. Requisiti: Laurea in scienze giuridiche o giurisprudenza con votazione minima 105, ottime capacità organizzative, predisposizione al contatto con gli utenti, disponibilità alla formazione e all'aggiornamento professionale nel settore, buone competenze informatiche, patente B, età massima 29 anni oppure beneficiari di NASPI. Sede di lavoro: Zona Alessandria. Contratto di inserimento: Apprendistato.

Tipo di contratto offerto: apprendistato

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: laurea (vecchio e nuovo ordinamento)

Patenti richieste: Patente B

31013 - MURATORE | Alessandria (AL)

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di lavorazioni edili (costruzioni, ristrutturazioni...)

Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a trasferte in provincia e fuori regione

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 5 a 10 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

31010 - ADDETTO/A ALLE PULIZIE CON PATENTE B, AUTOMUNITI | Provincia di Alessandria

Descrizione: Mansioni: la risorsa si occuperà delle attività di pulizia industriale. Requisiti: Patente B, Automunito. Esperienza minima nel settore, flessibilità oraria. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Contratto di inserimento: Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Patenti richieste: Patente B

30956 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER COOPERATIVA SOCIALE - tirocinio | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la persona si occuperà di pratiche amministrative relative alla gestione dei documenti della cooperativa sociale, coordinamento dei vari servizi assistenziali ed educativi. Requisiti: Indispensabili Laurea in Servizio Sociale o Scienze dell'Educazione / Formazione o Sociologia disponibile a tirocinio iniziale di 6 mesi per possibile poi inserimento definitivo. Sede di lavoro: ALESSANDRIA. Contratto di inserimento: tirocinio retribuito e poi possibile assunzione

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: laurea (vecchio e nuovo ordinamento)

30943 - INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | Provincia di Alessandria

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici

Requisiti: si richiedono qualifica professionale o diploma in ambito elettrico, competenze in ambito meccanico, conoscenza base del pacchetto Office e preferibile di MYSQL, disponibilità alle trasferte, patente B e in possesso di mezzo proprio. Preferibile esperienza nel settore. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time (8.00 - 17.00 con pausa). Sede di lavoro: provincia di Alessandria, previste trasferte sul territorio nazionale

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

Patenti richieste: Patente B

30938 - PROGETTISTA MECCANICO CAD | Bosco Marengo (AL)

Descrizione: Mansioni: Disegnatore meccanico, addetto/a alla progettazione con Autocad Inventor. Requisiti: Ottime capacità nell'utilizzo di Autocad Inventor. Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Tipologia di inserimento: Tempo determinato full time della durata di 9 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

30878 - AUTISTA CONSEGNATARIO PAT.C E CQC | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Trasporto e scarico merci con gru. Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, patente C e CQC. Tipologia di inserimento: Tempo determinato di tre mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Mandrogne, Alessandria

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente C + CQC

30762 - SALDATORE DI METALLI SPECIALI E LEGHE | Alessandria (AL)

Descrizione: La risorsa si occuperà di svolgere la mansione di saldatore a filo continuo e supporto nelle altre lavorazioni di carpenteria metallica. Sede di lavoro: Oviglio(AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato

Mansione: Saldatore con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese, trapani.

Requisiti: Preferibile esperienza nell’ambito della carpenteria metallica con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese e trapani, patente B.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

30356 - BARBIERE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Si ricercano tre risorse da inserire stabilmente in nuovo negozio con apertura dopo il 18 settembre.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

30234 - BABY SITTER | Alessandria (AL)

Mansione: la persona si occuperà di accudimento e gestione dei bambini, preparazione pasti, andare a prenderli a scuola. Requisiti: necessaria esperienza nella mansione specifica o in ambito educativo (nidi, scuole infanzia), pat B , in possesso di mezzo proprio, disponibilità nella fascia oraria 11.30 - 17.00. L'inserimento è previsto tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Tipo di contratto offerto: lavoro accessorio. Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio).Modalità di lavoro: part time orizzontale. Patenti richieste: Patente B