Città in festa con le brigate alpine per il raduno delle fanfare

ACQUI TERME - Da domani (sabato 1), a partire dal pomeriggio e fino alle 12 di domenica 2 gli alpini in congedo delle cinque storiche Brigate Taurinense, Orobica, Tridentina, Cadore e Julia saranno i protagonisti dell'ottavo raduno nazionale delle fanfare, organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini di Acqui Terme in collaborazione con il Comune.

Un fine settimana più unico che raro per la città termale; il radino delle fanfare, infatti, va in scena in concomitanza con l'Acqui Wine Days, la manifestazione promozionale dedicata ai Docg del territorio.

Il programma

Il via al raduno sabato 1 alle 15.45 con ammassamento in piazzetta Mafalda di Savoia; alle 16 gli onori al Labaro Nazionale, il vessillo simbolo dell'Ana su cui sono appuntate le 216 medaglie d’oro al valore civile e militare di reparto e individuali. A seguire l'alzabandiera davanti al Monumento ai Caduti con deposizione della corona.

Alle 17 il via alla sfilata di quattro delle cinque brigate: la Taurinense in piazza della Bollente, l'Orobica in piazza Addolorata, la Julia in piazza Matteotti. La Cadore in piazza Italia.

Alle 20,30, infine, il sabato delle 'penne nere' si chiude con il concerto al Centro Congressi di viale Antiche Terme a cui andrà ad aggiungersi la fanfara della brigata Tridentina.

Le celebrazioni riprendono domenica 2 con l'alzabandiera in piazza don Dolermo, poi alle 10.15 la partenza delle fanfare da corso Italia, corso Bagni, corso Dante, corso Viganò e via XX Settembre con concertone finale in piazza Italia alle 10.30 circa. Alle 12 l'ammainabandiera chiuderà ufficialmente l'ottavo raduno nazionale.

«Avremmo dovuto ospitare l'evento già due anni fa – spiega Angelo Torrielli, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini sezione di Acqui Terme – ma la pandemia, purtroppo, ha stravolto i programmi costringendoci al rinvio a data da destinarsi. Per la città si tratta di un’occasione davvero importante, anche dal punto di vista promozionale».

Sono più di 200 i musicisti delle cinque brigate che già da questa sera inizieranno ad arrivare in città. «I componenti di tre delle cinque fanfare – spiega Torrielli - saranno ospitati a Mombarone, mentre altre due nell'ex caserma Battisti in piazza don Dolermo, dove verrà installata una tensostruttura per il pranzo e la cena».