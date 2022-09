"Premiato Molinari. Ma ora cosa succederà a Palazzo Rosso?"

"Ad Alessandria la Lega alle elezioni politiche di domenica ha ottenuto il consenso più elevato tra tutti i capoluoghi di provincia, merito evidentemente del valore aggiunto portato dalla candidatura di Riccardo Molinari. Questo dimostra quanto gli alessandrini abbiano apprezzato l'impegno del capogruppo della Lega alla Camera a sostegno della sua città, e di tutto il territorio provinciale. A Riccardo va il grazie di tutta la Lega alessandrina: è uno di noi e non ci fa mai mancare il suo sostegno, oltre all'attenzione quotidiana per l'agenda cittadina. A lui auguriamo nuovi incarichi di prestigio, e siamo certi che continuerà ad avere Alessandria non solo nel cuore, ma in cima alla propria agenda politica": così Mattia Roggero, capogruppo della Lega a Palazzo Rosso, commenta il risultato in città delle elezioni di domenica scorsa.

Un commento anche a possibili riflessi locali della politica nazionale: "Il campo largo tanto sbandierato dal centrosinistra qui ad Alessandria nella campagna elettorale di giugno è già un'esperienza archiviata: qualcuno parla addirittura di camposanto, ma noi non siamo così lugubri. Certamente però il nostro Comune si appresta a vivere un'esperienza surreale: in Consiglio c'è una maggioranza costituita da partiti che sono in guerra tra loro a Roma. Siamo sinceramente molto preoccupati per le ripercussioni che tutto questo potrà avere sulla nostra città".

La provincia di Alessandria è destinata a perdere parlamentari Stando agli exit poll, Matrisciano in bilico, fuori gioco sia la Rossa che Barosini

L'esponente del Carroccio si chiede: "Il presidente del consiglio comunale, candidato alla Camera di Azione, non eletto, pretenderà ora un suo assessore in Giunta? Il capogruppo del Pd, candidata al Senato e non eletta, punterà anch'essa ad un assessorato, magari per preparare la sua corsa alle prossime regionali? E i 5 Stelle, in scontro aperto con il Pd di Letta, troveranno ad Alessandria la sintonia necessaria con il centrosinistra? Che ne sarà dei tanti progetti portati avanti dall'amministrazione Cuttica e che è assolutamente necessario concretizzare nei prossimi due o tre anni, per dare un futuro di sviluppo ad Alessandria? Il timore della Lega è che il conto, salato, delle fratture romane dell'ormai ex campo largo possano pagarlo gli alessandrini".