Coppa: Alessandria vola, Novi fa doppietta

ALESSANDRIA - Comanda Alessandria Volley. In Coppa Piemonte di C femminile, un doppio 3/0 per le ragazze di coach Marco Ruscigni, che legittimano la loro candidatura per la vittoria del campionato, l'obiettivo di questa stagione.

Lo fanno con un doppio 3/0 nel concentramento di Alba: dominano Club76 Play Asti, 25/18, 25/19, 25/10, che sottolineano un dominio mai in discussione. Più lottato il secondo impegno, con Sole di San Martino El Gall: in tutti i parziali allunghi delle alessandrine e recuperi delle locali, ma Soriani e compagne mettono sempre in terra i punti decisivi, 25/23, 25/23, 25/21. Alessandria è da sola al secondo posto nella classifica generale, con 11 punti, uno in meno di Volley Piemonte e 2 in più del quartetto a quota 9, con Af Volley, Cigliano, Santena e Chieri.

Nel gruppo delle prime 12, che avrebbero oggi il pass per la seconda fase, c'è, anche, Cantine Rasore Ovada: nel concentramento al 'Geirino' 2/1 nel derby con Zs Ch Valenza, in rimonta, perché le valenzane si aggiudicano, nettamente, il primo parziale, 13/25, ma cedono gli altri due alle padrone di casa, 25/20, 25/22 il risultato della grande reazione. Nulla da fare, per le orafe, contro Cascina Capello Chieri, 3/0 (25/17, 25/21, 25/14). Cantine Rasore, invece, piega una delle favorite, 2/1, match molto equilibrato, in cui Ovada raccoglie i segni di crescita, 25/20, 19/25, 25/20.

Nella competizione per la serie D Pirates Novi/Gavi fa il bis: ancora 3/0, in casa si S2m Vercelli, 25/17, 25/23, 25/18.

Nella Coppa maschile, con C e D insieme, i maschi di Novi, matricola della D, battono Pallavolo Torino, 2/1, 25/18, 25/19, 17/25. Per Cetip Makhymo Acqui un successo di misura su Parella Torino, partita interminabile e 2/1 punto a punto, 21/25, 30/28, 25/23. I termali si aggiudicano il primo set contro Lasalliano, 26/24, ma cedono gli altri due, 11/25, 22/25.