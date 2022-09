Acqui, il primo acuto. Lewandowski castiga la Luese Cristo

ACQUI - La prima volta dell'Acqui è con il Saluzzo. Che si presenta all'Ottolenghi con 0 reti al passivo e ne subisce 2, nella gara che rilancia le quotazioni dei termali, a segno con Piana e Innocenti.

Resta ancora a secco di vittorie la Luese Cristo, che nel secondo atto, dopo la Coppa, con il San Domenico Savio, subisce la grande giornata di Lewandowski, autore di una doppietta, e resta ancora a quota 1.

Che lotta, anche in dieci

Acqui subito pericoloso dopo pochi secondi, punizione di Cirio dal vertice destro, sull'esterno della rete. All'8' palla di Caucino per servire Piana in area, Coppola intercetta la conclusione e poi si alza la bandierina del fuorigioco, quando Innocenti prova a incrociare Insistono i termali, al 13' la conclusione di Nani è respinta, si avventa Innocenti, ma non riesce a finalizzare. Al 16' eurogol di Piana, in rovesciata, ma si alza la bandierina per segnalare un fuorigioco millimetrico. Supremazia acquese, anche una conclusione di Caucino, di piatto, di poco sul fondo. Il Saluzzo rischia di restare in dieci per un brutto fallo di Negro, graziato dall'arbitro, che gli sventola solo il giallo.

La ripresa inizia con un taglio in area, da sinistra, di Innocenti, Nani svetta su tutti, ma il colpo di testa è sul fondo. Al 6' Acqui in vantaggio: Caucino tiene in campo due volte un pallone importante, il primo ribattuto, il secondo è un assist per il piatto di sinistro di Piana. Al 12' salvataggio di Morabito sulla linea a portiere battuto. Al 20' termali in dieci per il rosso diretto a Baldizzone, per un intervento a centrocampo. Al 25', però, l'Acqui mette in cassaforte la vittoria: azione tutta Under: Mazzarello recupera palla a centrocampo, dialoga con Costa Pisani, anche lui 2004, e raccoglie il passaggio di ritorno del compagno. Conclusione centrale e forte, respinge Coppola, raccoglie Innocenti e lo infila per il 2-0. Al 30' il Saluzzo riapre la gara con la deviazione vincente di Carli, sul traversone che taglia tutta l'area. Al 43' bravo e attento Cipollina , che anticipa Sardo

Luese Cristo, Bodrito c'è

Bodrito recupera e riprende il suo posto tra i pali, Russo è in panchina, frenato dalla frattura alla costola, ma pronto a fare la sua parte, dovesse servire, con qualche antidolorifico. Gara in salita dopo il vantaggio del San Domenico Savio, nel primo tempo, dello specialista Lewandowski, che castiga gli alessandrini anche nella ripresa a cui mancano le reti degli attaccanti, soprattutto di Kankam. Punteggio anche troppo pesante, ma il rodaggio in categoria non è mai facile e alcune assenze si fanno sentire.

Le formazioni

Acqui: Cipollina; Costa Pisani, Cirio, Emiliano, Morabito, Nani, Caucino (26'st Morganti), Baldizzone, Piana (38'st Guazzo), Innocenti (28'st Sciacca), Bollino (22'st Mazzarello). A disp.: Ivaldi, Verdese, Sciutto, Martino, Cavallotti. All.: Cirelli (al posto di Merlo, squalificato

Luese Cristo: Bodrito; Mnedolia, Mocerino, Cascio, Spriano, Silvestri, Viscomi, Ferretti, Kankam, Liguoro, Milanese. A disp.: Marchelli, Cerrone, Guglielmi, Ragusa, Dan Arapi, Binello, Neirotti, Russo. All.: Tascheri (al posto di Adamo, squalificato