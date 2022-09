Elezioni, cosa bisogna sapere

ALESSANDRIA - Domani, 25 settembre, dalle 7 alle 23, si vota per il rinnovo del Parlamento. Immediato lo spoglio, che potete seguire anche al sito www.ilpiccolo.net.

Le novità

Due, sostanzialmente, le novità: da stavolta, ha diritto a partecipare all'elezione dei senatori anche chi ha tra i 18 e i 25 anni: l'elettorato attivo, dunque, è lo stesso per il Senato e per la Camera. L'altra novità è la riduzione del numero dei parlamentari: si eleggeranno, infatti, 200 senatori (anziché 315) e 400 deputati (anziché 630).

Al seggio

L'elettore dovrà portare con sé, ed esibire al momento del voto, la tessera elettorale e la carta d’identità (o altro documento di riconoscimento ad essa equipollente e munito di foto, come la patente o il passaporto). L’importante è che il documento di riconoscimento sia in corso di validità.

La scheda

Tutti gli elettori riceveranno due schede, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Entrambe includono liste che presentano il nome del partito o della coalizione e un candidato per il collegio uninominale.

Il voto

L'elettore, per esprimere il proprio voto, dovrà semplicemente tracciare una “X” sul contrassegno della lista che presenta il nome del partito o della coalizione, oppure tracciare una “X” solo sul nome di un candidato uninominale. Nel primo caso, il voto si estenderà anche al candidato uninominale. Nel secondo, invece, il voto si estenderà anche alla lista. Però, se la “X” viene tracciata sul nome di un candidato uninominale che è collegato a più liste in coalizione, il voto verrà ripartito proporzionalmente tra le liste, in base ai voti che ciascuna ha ottenuto nel collegio. Non bisogna esprimere preferenze e non è consentito il voto disgiunto.