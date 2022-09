La prima volta dell'Alessandria: Carrarese ko

ALESSANDRIA -La prima vittoria ha un sapore speciale. Perché è la prima, perché i ragazzi, tutti l'hanno meritata. Perché ci hanno creduto.

Perché sono stati cinici, perché hanno segnato sotto la Nord, perché hanno difeso con le unghie e con i denti il risultato fino al 95'. Perché Rebuffi ha avuto ragione a scegliere un atteggiamento offensivo.

Perché sono tre punti che, sicuramente, in qualche modo sono arrivati a Mario Di Cianni.

Grigi d'attacco

Un'Alessandria a trazione anteriore quella scelta da Rebuffi per la gara con la capolista Carrarese. In campo dal 1' Galeandro, Sylla e Nepi, e pure Ghiozzi, alla sua prima da titolare.

In difesa torna Checchi, a centrocampo è Sèeranza a fare coppia con Mionic dall'inizio, al psto di Nichetti, che sarà fuori per almeno un mese.

La Carrarese recupera Cicconi e Dal Canto sceglie Cerretelli al posto dello squalificato Della Latta.

ALESSANDRIA - CARRARESE 2-1



Marcatori: st 17' Sylla, 31' Nepi, 40' Giannetti

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

50' Triplice fischio: battuta la capolista

45' Cinque minuti di recupero

44' Dentro Baldi per un ottimo Ghiozzi

40' Accorcia la Carrarese: progressione di Frey a destra, palla in mezzo per il tapin di Giannetti

35'Fuori anche Soeranza, tocco duro. Al suo posto Lombardu

32' Primo cambio, dentro Pagani per Galeandro (che accusa crampi)

31' GOOOL ALESSANDRIA: destro di Galeandro dal limite, Pelagatti prova a intercettare, Sattalino è tagliato fuori e sulla linea Nepi ribadisce in rete

29' Occasione per il raddoppio: ancora un cross di Nunzella e colpo di testa di Nepi, alto di poco

26' Carrarese in dieci: secondo giallo per Mercati, per intervento duro su Ghiozzi

17' GOOOOL ALESSANDRIA: Sylla incorna sul taglio in area di Nunzella. E' la prima volta in questa stagione in cui l'Alessandria è in vantaggio. Grande merito nell'azione ha anche Ghiozzi

11' Contropiede Alessandria: Nepi non riesce a finalizzare, tra due

7' Destro secco di Capello, fuori

6' Ammonito Mionic per gioco falloso

1' Subito Marietta impegnato, sulla conclusione di Cerretelli

Primo tempo

45' Niente recupero: si chiude con l'Alessandria in attacco

30' L'arbitro non fischia un controllo con la mano in area di Giannetti, che si gira e conclude e Marietta allunga in angolo

25' Occasione Grigi: primo angolo, solito schema, batte Sini, in area il colpo di testa di Galeandro, palla sul fondo

24' Colpo di testa di Giannetti, sul fondo

23' Ammonito Speranza per gioo falloso

21' Cerretelli dal limite, Marietta blocca

14' Velleitaria la conclusione di Sylla, dai 20 metri. Avrebbe potuto servire Ghiozzi o Galeandro

9' Grande parata di Marietta sul tocco ravvicinato di Capello. Azione originata da un rinvio corto di Sini

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria. Che, in avanti, ha Nepi, con alle spalle Sylla, Galeandro e Ghiozzi

Il Tabellino

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic, Speranza (35'st Lombardi); Sylla, Galeandro (32'st Pagani), Ghiozzi (44'st Baldi); Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Perseu, Bellucci, Filip, Ascoli, Gazoul,. All.: Rebuffi

Carrarese (3-5-2): Satalino; Pelagatti, D'Ambrosio, Imperiale; Grassini (23'st Frey), Cerretelli, Mercati, Schiavi (23'st Bozhanaj), Cicconi; Capello (31'st D'Auria), Giannetti. A disp.: Rovida, Frolino, Marino, Andreoli, Pasciuti, Energe, Coccia, Samele

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Bartolomucci di Ciampino e Grasso di Acireale, quarto ufficiale Marchioni di Rieti

Note: Giornata di pioggia, terreno in condizioni discrete. Spettatori: 900 circa (493 paganti, 479 abbonati) incasso 5571 euro. Espulso Mercati al 26'st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Speranza, Grassini. Mionic, Schiavi, Mercati, Sini, Baldi per gioco falloso, Checchi per proteste, Nepi per simulazione Angoli: 5-2 per la Carrarese Recupero: pt 0', st 5'