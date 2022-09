Fornaro: “L’elettore saprà individuare la proposta per un’Italia più giusta”

Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera e candidato del centrosinistra nel Piemonte Nord, ha chiuso la campagna elettorale questa sera ad Alessandria.

"Si è percepita in queste settimane anche la rabbia della gente, lontana e delusa dalla politica. È anche per questo che sono convinto che gli italiani domenica sapranno individuare la proposta migliore per una Italia più giusta ed equa. E capace di dare diritti a tutti".