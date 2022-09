Esenzione Tari per under 30 e over 80: in arrivo le lettere

E' in arrivo in questi giorni la comunicazione via lettera da parte di Palazzo Rosso, firmata dal funzionario responsabile del Settore risorse e tributi Antonello Paolo Zaccone, a tutti gli utenti under 30 e over 80 in merito all'esenzione della Tariffa rifiuti (Tari) del 2022.

Era stata l'assessore al Bilancio, Antonella Perrone, ad annunciarlo sulle colonne del nostro giornale a fine luglio e poi nel corso di un consiglio comunale: la copertura delle conseguenti minori entrate è garantita dai fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 rimasti inutilizzati.

“Stiamo parlando di oltre 4 milioni di euro di fondi Covid che in parte potevano già essere utilizzati dalla precedente Giunta - aveva detto all'epoca la dottoressa Perrone - Nello specifico, i 4 milioni saranno utilizzati per l’esenzione della terza rata della Tari per utenze non domestiche - con alcune esclusioni per banche, istituti di credito, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, ipermercati, farmacie, attività industriali e studi professionali - e per l’esenzione della Tari per utenze domestiche per utenti con Isee inferiore o pari a 8mila euro e utenti di classi anagrafiche under 30 e over 80".