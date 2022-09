Dal Canto: "L'Alessandria? Stiamo attenti"

CARRARA - Non si fida dell'Alessandria, Alessandro Dal Canto, tecnico della Carrarese. Soprattutto non si fida della sua classifica. "Ho seguito i Grigi nel posticipo, li ho visti con l'atteggiamento giusto contro una avversaria forte come la Reggiana. Sono partiti in ritardo, sulla situazionee attuale questo pesa, ma sarebbe sbagliato pensare a una partita più facile solo perché noi siamo in testa e l'Alessandria sul fondo. Perché dopo quattro giornate la classifica è relativa e perché, ripeto, la squadra di lunedì ha mostrato ha qualità".

Parole che servono anche a tenere alta la concentrazione dei suoi. "Il primo posto non giustifica alcuna forma di presunzione da parte nostra". Le molte voci extracampo sulla società possono pesare su giocatori e staff avversari? "Sono stato calciatore e so bene che, qualsiasi situazione c'è all'esterno, quando si entra in campo si pensa solo a giocare. Non ci sono condizionamenti o pressioni, caso mai motivazioni supplementari".

Senza il capitano Della Latta squalificato per tre turni (la società ha presentato ricorso per avere uno 'sconto') c'è il dubbio Cicconi, che ha saltato gli ultimi allenamenti per una forte contusione alla caviglia. Non dovesse farcela, al suo posto, sulla fascia, ci sarà Grassini.