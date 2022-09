Agnolotti e sapori d'autunno, domenica da golosi

LE PROPOSTE - Cosa fare domenica 18 settembre in provincia di Alessandria.

Le trofie al pesto ma anche gli agnolotti. Le acciughe fritte e la polenta con salsiccia o con il gorgonzola. Domenica a Frascaro il menù del mezzogiorno si inserisce perfettamente in quello di ‘Frutti e buoi dei paesi tuoi’, la manifestazione che da 11 anni segna, con più o meno precisione, il passaggio tra l’estate e l’autunno, in un paese accogliente ad ogni stagione. ‘Frutti e buoi’ è un evento «per famiglie», come dimostrato dalle occasioni di svago offerte anche ai più piccoli, tra giochi di una volta, animazione col gruppo Marick e passeggiate sui pony. Il tutto in un cartellone denso di appuntamenti, con cascina Rangone a fare da scenografia. Qui saranno ospitati animali da cortile, piante da frutto, ortaggi e fiori antichi e rari, trattori d’epoca e storiche Fiat 500. Si comincia di buonora, si prosegue fino a sera.

A Frugarolo, tradizionale sagra “Sapori d’autunno” . Nell’area verde comunale, si potranno gustare numerose specialità al sapore di tartufo e i primi porcini della stagione. Si ballerà con Graziella Group.

A Serravalle Scrivia tanti appuntamenti per la Festa da Cuntrò d'Sua.

Ar.Qua.Tra. è la storica manifestazione di Arquata Scrivia con il borgo a festeggiare gli artigiani e l'arte, senza dimenticare musica e street food.

La festa patronale di Mandrogne prosegue. Dalle 9 per il paese, esposizione di bancarelle della Confederazione italiana agricoltori (Cia), auto e trattori d’epoca, piazzatura della trebbia. Alle 12.30 pranzo benefico alla Soms (posti esauriti); dalle 16 festa della trebbiatura nella piazza della chiesa e dalle 18, al Mamita Café, aperitivo con The Blues Bears. Luna park.

Golosaria torna anche nel fine settimana e fa base a Villa Morneto, a Vignale Monferrato, per Barbera&Champagne, iniziativa che mette a confronto gli Champagne d’Oltralpe con gli spumanti e i nostri vini rossi i e Vini del Monferrato.

Grazie agli Amici di Solero c'è la Polentissima che animerà il parco dell’asilo Carlo Guasco. Dalle 19.30, polenta protagonista, condita in vari modi, poi dolci, ottimi vini e musica ogni sera. Si cena al coperto. Si balla sabato con l’Orchestra Ewa for You.

Ad Alessandria, al Museo etnografico C’era una volta, protagonisti i giovani alunni dalle classi 4C – 3D – 3C del Liceo Artistico Carrà di Valenza, con l’esposizione delle creazioni realizzate dai ragazzi.

Dalle 15 a Cascina Rosa di Valmadonna appuntamento con la “Festa a 4 zampe”. Il canile comunale sarà aperto a tutti per far conoscere la struttura, i suoi ospiti e i volontari che si dedicano agli animali meno fortunati. Durante l’evento sarà attivo il banco di beneficienza e sarà possibile acquistare gadget e calendari per finanziare le attività di Cascina Rosa.

Dalle 15 alle 18, si potrà visitare il museo delle api presso il Maglietto di frazione Merella a Novi Ligure. L’apertura rientra nel programma della Giornata nazionale dei Piccoli musei.

L’Associazione Cori Piemontesi ripropone quest’anno il festival Iter Vocis che mette in rete i territori della regione in un cartellone unico. Quest’anno per la provincia di Alessandria è stata scelta Gavi: domenica 18 settembre alle 18 nella chiesa di San Giacomo si esibirà la Corale Polifonica di Sommariva Bosco diretta da Adriano Popolani.

Alle 21, a Cuccaro per il PeM! Festival, protagonista sarà Arturo Brachetti, che, stimolato anche dalle domande di Deregibus, offrirà l’opportunità unica di conoscerlo sotto la veste insolita e meno nota di narratore invece che in quella di trasformista.

Appuntamento presso l’azienda agricola Cascina Allegra di Ottiglio con Monfervinum, enotrekking in Monferrato a cura di Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni in collaborazione con la guida Anna Maria Bruno e col contributo della Fondazione Crt. Ritrovo alle ore 10.

A Valenza, torna il tradizionale evento degli scout: decine di imbarcazioni a remi verso Bassignana grazie alla Randonée sul Po.

Orario continuato, dalle 10 di mattina in poi, per la Festa del Vino (del Monferrato Unesco) a Casale Monferrato. Si tratta di un ritorno della kermesse nella location tradizionale, al Mercato Pavia, con un numero record di pro loco, ben 31.

A Castellazzo Bormida, molte le proposte per il weekend più importante della festa patronale.

Casale Città Aperta raddoppia con la sua proposta di monumenti e musei visitabili anche la domenica.

Domenica mattina torna all’imbarcadero di viale lungo Po Gramsci la Gara dei Barcè di Casale Monferrato, a cura degli Amici del Po.