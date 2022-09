Lunedì Ghirelli al Moccagatta. E i potenziali acquirenti?

ALESSANDRIA - Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli torna al Moccagatta. L'ultima volta era il 17 giugno 2021, per la finale di ritorno dei playoff.

Lunedì, fischio d'inizio ore 20.30, Ghirelli assisterà al posticipo tra Alessandria e Reggiana, diretta su Raisport che, proprio per queste partite ha previsto anche uno spazio dedicato alla città padrona di casa.

Per il massimo dirigente della terza serie sarà, anche, l'occasione per incontrare le dirigenze dei club affiliati.

Curiosità per scoprire se ci saranno anche i potenziali acquirenti della società grigia. In una intervista sulle pagine del Piccolo in edicola Luca Di Masi ha parlato di una decina di trattative in questi tre mesi, e anche nelle ultime settimane si sarebbe fatto avanti un gruppo lombardo, legato al mondo dell'edilizia, con imprese nel Cremonese, alla prima esperienza nel calcio, ma con consulenti tecnici che molto addentro al mondo del pallone.

Proposta che, però, sarebbe stata sopravanzata da un'altra cordata, che ha già 'militanza' calcistica, e che arriva dal centro Italia. L'Alessandria era stata, nei mesi scorsi, anche nel mirino della Vela srl, per ammissione anche di chi detiene il 50 per cento, l'avvocato Cittadino, ma non c'erano stati sviluppi e il gruppo, romano, ha rilevato il Savona (in Prima Categoria).

Se lunedì qualche emissario sarà già al Moccagatta sarà un segnale di una firma più vicina. Circolata, con insistenza, la voce che Fabio Caressa abbia una conoscenza diretta degli potenziali compratori, ma il giornalista di Sky, e tifoso dichiarato dei Grigi, contattato direttamente, ha negato questa ipotesi: "Non conosco" .