Lavagnino Festival: viaggio nel mestiere del compositore

Non poteva che partire da Gavi la 22esima edizione del Lavagnino Festival, dedicato alla figura del compositore di musica per film Angelo Francesco Lavagnino che nel borgo della Val Lemme aveva trovato un luogo sicuro in cui poter comporre. Cinque le date, presentate venerdì mattina in prefettura alla presenza del vice prefetto Paolo Ponta.

Si inizia dal municipio gaviese, sabato 17 settembre, alle ore 17, con la presentazione del volume “Il difficile mestiere del compositore cinematografico” di Alessandro Cecchi, con interventi di Alessandra Lavagnino, una delle figlie del maestro. Luciano Girardengo, direttore artistico della rassegna, svela l'attualità delle composizioni di Lavagnino e i retroscena del lavoro di compositore cinematografico.