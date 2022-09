Coppa: avanti Arquatese, Castellazzo, ValeMado, PastorFrigor e Gaviese

ALESSANDRIA - I derby di Coppa Italia in Promozione lanciano al secondo turno Arquatese, Castellazzo, ValeMado, Gaviese e Pastorfrigor

Rigori decisivi nel confronto tra Novese e Arquatese: segnano per primi i padroni di casa con Torre, gli ospiti pareggiano quasi allo scadere dei 90' e l'1-1 non cambia più nei supplementari. Per rompere l'equilibrio, che era già nell'andata, calci di rigore, la squadra di Vennarucci avanza 5-4

Il Castellazzo concede il bis dopo il successo di misura a Felizzano: sul loro campo i ragazzi di Molina vincono 3-1, con reti di Benabid, M'Hamsi e Di Santo

Dopo il 3-0 di dieci giorni fa nel primo atto, poker per PastorFrigor, 4-1 su Junior Pontestura: doppietta di Mullici, Micillo e Modena per rispondere al momentaneo vantaggio juniorino con Tommasi.

Promossa anche la ValeMado: nel secondo atto con l'Asca (1-0 per gli orafi il primo), 3-1 in rimonta. Sblocca il risultato la squadra di Usai, con Cabella, gli orafi rispondono con Rodriguez, Squarise e Cavigiola.

Quinta squadra della provincia a passare il turno la Gaviese: dopo lo 0-0 in gara 1, 2-1 sull'Ovada, Leale, Cattaneo e Barbato i marcatori.