SBEM, la palestra a cielo aperto

ACMEventi in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale organizza la seconda edizione di SBEM, il festival dedicato al mondo dello sport, del benessere e delle attività in movimento, declinato in ogni sua forma e adatto ad ogni età.

Due giorni nella storica location della Cittadella (l’ingresso è libero) con orario 10-19, in cui si potrà trovare non solo la vetrina dell’attività sportiva alessandrina attraverso le associazioni del territorio, ma anche tornei, competizioni libere, conferenze ed incontri con professionisti del settore.

Una palestra a cielo aperto al fine di avvicinare i cittadini allo sport, valorizzando le varie discipline. Un modo per cercare di socializzare e di riappropriarsi degli spazi urbani cittadini, oltre ad evitare l’abbandono dallo sport, come è purtroppo accaduto durante la quarantena e nei mesi critici della prima pandemia.

Con un approccio professionale per ragazzi ed adulti ed uno ludico per i più piccoli, si svolgeranno varie iniziative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita e di un’alimentazione equilibrata.

Il programma è ricco e articolato, offrendo pertanto molte occasioni per provare direttamente sport e discipline, osservare o ascoltare gli ‘addetti ai lavori’ in azione.

Il visitatore sarà libero di girare tra i vari stand in un percorso consigliato per poter avere una panoramica completa delle attività proposte. Street food e punto ristoro.



AREE DELLA MANIFESTAZIONE

L’intento è quello di sfruttare al meglio tutte le risorse che la Cittadella offre, tra servizi e intrattenimenti al pubblico. Nella piantina allegata sono evidenziate le aree/strutture che ospiteranno le varie sezioni tematiche della manifestazione, che presenta l’utilizzo di pagode/tensostrutture.

Fulcro della manifestazione è la presenza delle ASD e attività sportive, che verranno organizzata in pagode posizionate lungo il perimetro della piazza d’armi, andando a formare un percorso di visita della manifestazione che permetterà di visionare tutte le attività presenti.

Nell’area alberata saranno presenti quelle attività sportive che necessitano di ampi spazi (calcio, rugby, volley…).

L’area conferenze “sala Eco” è adibita a talk show e incontri tematici (sempre liberi), sul palco si darà spazio a performance live e saggi.

Il lungo elenco di appuntamenti, dal mattino al pomeriggio inoltrato è consultabile sul sito www.sbemfestival.it.

Si segnalano in particolare, sabato 10 settembre, il corso di formazione Fir (Federazione Rugby) alle 10, l’incontro con le Zebre Rugby Club (ore 15), l’intervista all’olimpionica Maddalena Grassano e allo scrittore Beppe Monighini (alle 17), la presentazione dell’autobiografia della novese Arianna Rocca (alle 18), esibizioni di danza, tiro con l’arco, scherma.

Domenica 11 settembre: “lezioni di guida, muoversi seduti in carrozzina” (alle 11), “La storia di Alessandro Del Piero”, spettacoli/esibizioni di basket, arti marziali, danza e ginnastica.

NOVITA’: LA SPORT CARD!

Iniziativa di quest’anno promossa dal CUS Piemonte Orientale è la SPORT CARD, una tessera a ‘punti’ valida in ogni stand del festival, pensata per invogliare ad essere non solo spettatori, ma anche praticanti. Ad ogni sport provato si riceve un timbro. Al completamento della tessera, si riceverà un omaggio sportivo.