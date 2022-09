Letta: "Salvini vuole la rivincita? Noi puntiamo a vincere di nuovo"

Tappa alessandrina per il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, questo pomeriggio in piazzetta della Lega insieme al sindaco Giorgio Abonante, al segretario provinciale Otello Marilli, al consigliere regionale Domenico Ravetti, ai candidati nei collegi alessandrini e a Federico Fornaro, attuale capogruppo di Leu alla Camera e candidato nel plurinominale nel nord del Piemonte.

"Grazie a Enrico letta di esser tornato qui e grazie ai candidati - le parole di Marilli - Affrontiamo una campagna elettorale che nessuno di noi voleva per ribadire che nessun destino è scritto e per ricordare ai tanti indecisi che nel momento in cui si troveranno la scheda dovranno scegliere tra il passato rappresentato da Meloni, Salvini e Berlusconi che tra il 2008 e il 2011 portarono il Paese allo sfascio e il futuro raffigurato dalla proposta progressista".

"Nella nostra affermazione alle Amministrative - ricorda invece Abonante, che ha ricordato al segretario l'invio di un recente messaggio "ma non possiamo dire su cosa" - Enrico Letta ha avuto ruolo fondamentale. Solo un approccio progressista, oggi, può promuovere una funzione redistributiva, fondamentale nel periodo che stiamo vivendo".

"Sanità, slot machine, il ruolo delle donne, il consumo del suolo... La destra in Piemonte ha portato avanti interessi legittimi, ma particolari - aggiunge Ravetti - Per questo dico ad esempio al sindaco Abonante che il nuovo ospedale deve essere una priorità. Dietro i disservizi che ogni giorno raccontiamo in Piemonte, ci sono le scelte del centrodestra".

Parola poi ai candidati Rossa e Borioli: "E' un onore per me rappresentare la mia provincia nella lista per il Senato - le parole della prima - Molti ci hanno chiesto di non far correre il rischio di ritrovarci in una società meno giusta. Io rispondo che sappiamo che il rischio c'è, perché proprio qui ad Alessandria c'è stato chi - oggi in Fratelli d'Italia - ha provato a limitare l'efficacia della Legge 194 nei servizi territoriali".

"Su ospedale e logistica, temi fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, da quattro parlamentari del centrodestra abbiamo avuto solo parole, promesse e qualche soldo durante la campagna elettorale per le Amministrative - ha detto al contrario il secondo - La realtà è che la stazione è ancora dimenticata e lo scalo ferroviario è abbandonato. E la nostra Sanità è vecchia".

A chiudere, l'intervento del segretario Letta, che ricorda ad Abonante di "aver vinto nonostante tutti i sondaggi lo dessero sconfitto. Salvini dice che ora si prenderanno la rivincita? Noi invece vogliamo vincere di nuovo... E il nostro obiettivo, in vista del 25 settembre, è far capire anche a tutti gli indecisi, che sono oltre il 40%, che c'è in gioco il futuro del Paese".

Questo perché, secondo il leader dei 'dem', "la nostra proposta è basata sul lavoro. Ai nostri giovani dobbiamo garantire un futuro, perché è assurda una società che si basa sui risparmi dei 70enni. Questa è una società senza futuro. E quando sento parlare di flat tax, mi viene invece in mente una società dei disuguali: la differenza tra la nostra proposta e la loro, è che la nostra dice che le tasse vanno ridotte per i lavoratori, non alla finanza, in modo da dare a fine anno quella 14esima in più che è l’unico modo per reggere al caro vita e all'inflazione. Così come penso che un passo enorme da fare sia quello del salario minimo, perché non esiste che ci sia gente che lavori a meno di 9 euro all'ora".