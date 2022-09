'Memorial Morelli', La Familiare in finale

ALESSANDRIA - Saranno Marco Ferraris e Adriano Prando a rappresentare La Familiare nella finalissima del Memorial Sergio Morelli, domani sera, alle 21, sui campi 'di casa', in ricordo di uno dei più grandi atleti di questa disciplina, a livello nazionale e internazionale.

Come tradizione, l'epilogo è sempre successivo alla giornata della gara: 54 coppie si sono sfidate, ieri, fino a mezzanotte inoltrata, per definire le due che si contenderanno l'ingresso nell'albo d'oro.

In semifinale Ferraris - Prando avanti 13-6 su Gabriele Picasso e Alessandro Benvenuto della Sorese/Pievese. Promossi anche Davide Ponzo e Pietro Camelli della Quaronese, 13-2 su Fabrizio Ferrari e Daniele Grosso del Masera. Nei quarti il duo della Familiare ha vinto (13-7) il derby in famiglia con Andrea Traverso e Luca Maccabelli. Stop per Andrea e Stefano Mellerio della Nuova Boccia, 5/13 contro Sorese/Pievese.

Arbitro del torneo Mario Carlini, con la collaborazione di Gianpaolo Polo, Antonio Sartoretto e Severino Amistà. Alla sfida per aggiudicarsi il trofeo numero 33 assisterano anche la moglie e la figlia dell'indimenticato campione.