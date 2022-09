Fubine: ubriaco aggredisce forze dell'ordine e passanti

FUBINE - Giornata movimentata ieri a Fubine nei pressi del bar Zanzibar. Un uomo, probabilmente in stato di alterazione alcolica, avrebbe dato in escandescenze costringendo le forze dell'ordine a intervenire. Il 56enne avrebbe aggredito Carabinieri e Polizia Municipale, scagliandosi anche contro un passante. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che, per riportarlo alla calma, hanno dovuto sedarlo.

L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale civile di Alessandria.

Seguono aggiornamenti