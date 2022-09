"Questa squadra può stare in categoria"

IMOLA - Un allenatore che ha avuto il gruppo definitivo solo venerdì (anzi Nunzella è arrivato ieri), dopo una estate 'sliding doors', scoprendo ogni giorno chi entrava e chi usciva ha attenuanti. Soprattutto quando si trova a gestire una rosa che, a oggi, non è neppure paragonabile a quella del 'progetto giovani' della stagione 2018 - 2019.

Sicuramente se ne rende conto anche Rebuffi, che allena i giovani da alcune stagioni e il peso al materiale umano a disposizione lo sa dare. Ci sta anche che dica che "oggi la squadra ha dimostrato di poter stare in questa categoria": se buttasse la croce addosso a ragazzi che, alla fine, per rabbia e delusione, si sono messi la maglia sul volto, forse per nascondere le lacrime, forse rischierebbe di buttare via anche quel poco che c'è.

Però, lo ammette anche Rebuffi, "se la chiave era gestire gli imprevisti, non lo abbiamo fatto. Nei primi 12, 13 minuti la squadra mi è piaciuta, poi, alla loro prima conclusione sulla traversa, ci siamo fatti prendere dalla paura e l'Imolese ha creato un paio di occasioni, con i due gol annullati. Si faticava ad occupare gli spazi. Con qualche aggiustamento, nella seconda parte del primo tempo, siamo riusciti a risalire meglio il campo, anche se non siamo stati pericolosi. Nel secondo tempo la partita era in equilibrio e così doveva essere gestita fino in fondo e, invece, di nuovo non abbiamo affrontato gli imprevisti come si doveva fare. Analizzeremo gli errori, dobbiamo correggere e cambiare".

"Affaticati e meno lucidi"

Due rossi e cinque gialli: oltre al lavoro tecnico, tattico e mentale, serve un atteggiamento diverso sul piano disciplinare. "Assolutamente sì. E' vero che molti ragazzi sono arrivati alle fasi finali affaticati per quanto hanno speso, con poche energie e poca lucidità". E altrettanto vero, però, che Sylla era entrato da 20 minuti quando ha commesso e il fallo da rigore e, sei minuti dopo, ha preso il secondo cartellino, e anche Speranza, come l'attaccante, era uno dei più freschi. Rebuffi allontana, però, l'idea di una squadra inadeguata alla C. "Se questo è l'inizio - insiste il tecnico - mi lascia ben sperare. La condizione deve crescere, siamo solo agli inizi, ma non vedo un problema di gioco. Non sulle fasce: Ascoli, che è un 2005, ha disputato una buona gara e Baldi è un ragazzo di grande disponibilità. Certo, hanno caratteristiche più difensive, ma su entrambi si può lavorare".

Poco filtro a centrocampo, anzi quasi nullo. "Non è questione di filtro, ma occupavamo male il campo e con poco coraggio di giocare".

Il rigore e i due rossi nel momento della superiorità numerica sono segnali allarmanti. "Il rigore lo rivedremo, perché se alla base c'è un errore tecnico e tattico si deve intervenire. Sul secondo giallo di Sylla mi è sembrata una eccessiva volontà e foga nell'andare a prendere palla in avanti".

L'assenza di Mionic? " Ha accusato un fastidio al quadricipite nella rifinitura e si è preferito non rischiarlo in questa gara". Ghiozzi, uno dei più presenti in precampionato, è rimasto in panchina. "Lo ritengo più un attaccante in un modulo a tre davanti, giocando con un 3-5-2 ho fatto altre scelte". I due titolari, Nepi e Galeandro, hanno avuto pochi palloni. "Siamo insieme, di fatto, da due giorni ed è inevitabile che, da qualche parte, si paghi in maniera più evidente".