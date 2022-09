Imolese - Alessandria, si gioca

IMOLA - E' il debutto per tanti. Per quasi tutti gli uomini in maglia grigia, ad eccezione di Sini e Ghiozzi. Per Fabio Rebuffi, l'allenatore, che sceglie il 3-5-2, con Sini , che gioca nella linea a 3 in difesa, alzando Rota a destra, che in fase di non possesso si abbassa ad aiutare la linea arretrata. Per la prima volta in campo Baldi, è la prima in C per Luca Ascoli, il 2005 l'anno scorso convocato per la partita dei 110 anni con il Perugia.

Coppa d'attacco Galeandro - Nepi, Sylla e N'Gbesso sono in panchina.

Anche l'Imolese è molto cambiata, a partire dall'allenatore, Mauro Antonioli. Assente l'attaccante, e figlio d'arte, Fonseca, gioca dall'inizio uno dei due ex, Stjepovic.

IMOLESE - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

46' Finisce qui la prima frazione. Una grande occasione per l'Alessandria con Nepi, due gol annullati, ma entrambi per fuorigioco evidente, per l'Imolese.

45' Un minuto di recupero

28' Ci prova Nichetti, ai 20 metri, tiro non forte, sul fondo

27' Conclusione di Stjepovic sull'esterno della rete

19' Secondo gol annullato ai padroni di casa, è di nuovo in fuorigioco Stjepovic sugli sviluppi di una punizione da sinistra

17' Segna l'Imolese: progressione di Agyemang a sinistra, in mezzo per il tocco di Stjepovic, che è abbondantemente in fuorigioco.

15' Zagnoni lancia centralmente Stjepovic, che scavalca Marietta in uscita, palla alta di poco sulla traversa. Ma l'ex grigio è in fuorigioco

8' Ammonito Lombardi

6' Occasione gol per l'Alessandria: Ascoli dalla bandierina di sinistra, colpo di testa di Nepi e Rossi alza sulla traversa con un grande intervento

1' Calcio d'inizio per l'Imolese

Il tabellino

Imolese (3-5-2): Rossi; Cerretti, Zagnoni, Eguelfi; Scremin, Attys, Zanon, Faggi, Agyemang; De Sarlo, Stjpeovic. A disp.: Adorni, Nannetti, Molla, Likendja, Capozzi, Fort, De Feo, M.Lombardi, De Vito, Manfredonia, Milani, Castellano, Diaby, Annan. All.: Antonioli

Alessandria (3-5-2): Marietta; Baldi, Checchi, Sini; Rota, Filip L.Lombardi, Nichetti, Filip, Sini; Galeandro, Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Sylla, Nunzella, Marasco, Perseu, N'Gbesso, Speranza, Ghiozzi, Pagani. All.: Rebuffi

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 700 circa. Ammoniti: L.Lombardi, Eguelfi per gioco falloso. Angoli: 2-0 per l'Alessandria. Recupero: