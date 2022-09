Imolese - Alessandria: i biglietti, finalmente

ALESSANDRIA - Finalmente la prevendita per Imolese - Alessandria è attiva.

Sul sito di Etes (in provincia non risultano punti vendita diretti) si possono acquistare i biglietti per la partita di domenica, primo atto del campionato.

Con un piccolo 'giallo': il costo è 12 euro (più diritti di prevendita, totale 15.78) in curva e nei distinti ospiti, ma il primo settore risulta "non disponibile" come anche il lato della tribuna riservato a chi segue la squadra in trasferta.

Abbonamenti a quota 220 Botteghini aperti domani matina e la prossima settimana. Dal 5 anche on line e nei punti Vivaticket

Così la scelta dei distinti (due spicchi di pochi gradini) è obbligata. Domenica i botteghini saranno aperti, ma la società emiliana non ha ancora chiarito se saranno acquistabili anche quelli per la tifoseria ospite.

Nei giorni scorsi l'Imolese aveva diffuso i prezzi della campagna abbonamenti, con prezzi alti, che hanno scatenato la reazione dei sostenitori e la decisione di chiudere la pagina facebook.