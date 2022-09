Italia, Spezia e, ora, i Grigi per N'Gbesso

ALESSANDRIA - Il Milan come settore giovanile in cui è cresciuto, lo Spezia come Primavera, adesso l'Alessandria per la prima stagione nel calcio professionistico. Perché Henoc Stephane N'GBesso, Costa d'Avorio, ma cittadino italiano, è al debutto in C.

L'attaccante centrale, classe 2003, arriva in prestito dallo Spezia dove, l'anno scorso, in Primavera2, ha giocato 16 gare (1434 minuti) segnando 5 reti. All'attivo anche 23 presenze, e 5 gol, nelle nazionali italiane giovanili, dall'Under 15 all'Under 19.