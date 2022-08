Ponzone ha salutato i turisti con un concerto in piazza

PONZONE - Domenica 28 nella suggestiva cornice di piazzetta Garibaldi la Banda Civica Orchestra di fiati 'G. Cantone' di Alessandria si è esibita in una sorta di concerto omaggio per i tanti turisti che hanno trascorso le ferie nel ponzonese. L'evento è stato organizzato su iniziativa del Comune e della Pro Loco con il sostegno del Csvaa di Alessandria e dell'associazione Bevilacqua. Il concerto diretto dal maestro Angelo Borgia ha alternato musiche classiche a musiche contemporanee, con anche due assoli del maestro Marcello Crocco. Su richiesta di un giovane presente, è stata anche suonato l'inno nazionale. Al concerto hanno potuto assistere anche alcuni ospiti della vicina casa di riposo. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di riproporre l'appuntamento anche in futuro.