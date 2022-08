Capodanno, stasera Alessandria fa festa

ALESSANDRIA - Col settembre che ci aspetta (le elezioni non c'entrano, il caro energia invece...), tanto vale accoglierlo festeggiando. Stasera sarà Capodanno, come ogni 31 agosto, da 18 anni. E fin dal pomeriggio alcuni locali della città si agghinderanno a dovere, per partecipare all'evento con tutti i crismi.

In serata, il crescendo di baldoria fino a mezzanotte quando il tradizionale conto alla rovescia ci porterà al prossimo mese. Quel che sarà lo vedremo; ora pensiamo a divertirci, con le proposte di bar, ristoranti e vinerie che hanno aderito all'appuntamento. Non c'è un calendario preciso, ma la musica farà da attrazione, e non solo dalle parti di via Milano e corso Monferrato dove c'è Mezzolitro, il locale di Monica Moccagatta, ideatrice dell'evento al quale oggi volta aggiunte un tassello di fantasia.

Festa da film

A sto giro ha pensato al cinema, invitando i partecipanti a travestirsi come celebri personaggi da film. Dai Blues Brothers a Superman va tutto bene, compreso il giubbotto di pelle di John Travolta o magari i guantoni alla Rocky. D'altronde, Alessandria qualche legame col cinema ce l'ha, a cominciare dal Film Festival per arrivare al Premio della critica cinematografica dedicato a Adelio Ferrero.

Ben venga il Capodanno, allora. Cercate nei locali aderenti e troverete variegate proposte musicali. Attenti ai divieti di sosta e di transito e sappiate, infine, che baristi e ristoratore verseranno una quota alla Lilt, la Lega per la lotta ai tumori. E così la festa prende anche una piega sociale. Per fortuna.