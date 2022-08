Federico Negri in carcere in India. Falleti: "Al lavoro per la scarcerazione"

L’avvocato Claudio Falleti, che segue la vicenda del pozzolese Federico Negri, arrestato dalla Polizia dello Stato dell'Uttar Pradesh per aver attraversato un ponte che collega il Nepal all'India lo scorso 15 luglio, aggiorna sull’odierno incontro con il console italiano in India.

Negri, in penitenziario per un’accusa - l'ingresso e permanenza illegale sul territorio indiano – che prevede il carcere dai 2 agli 8 anni «È in discrete condizioni, un po’ provato per alcuni problemi con l’alimentazione locale. Il console ha portato lui alcuni generi di prima necessità e le lettere dei famigliari. Ringraziamo il console e l’ambasciatore. Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione nella speranza che Federico possa essere scarcerato su cauzione e che possa fare presto rientro a casa».