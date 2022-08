Gommista o estetista? Gli annunci della settimana

Alcune delle offerte di lavoro selezionate dal Centro per l'Impiego di Alessandria. Per informazioni e prenotazione appuntamenti gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 . In alternativa il Centro per l'Impiego è contattabile telefonicamente al numero 0131037973, via e-mail all'indirizzo info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it

30381 - AUSILIARIO DI VENDITA (ART. 18 ORFANI - VEDOVE - PROFUGHI - EQUIPARATI) | Provincia di Alessandria

Descrizione: ADDETTO/A ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE DI VENDITA MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività: • assistenza al cliente; • gestione della cassa; • rifornimento della merce a scaffale • pulizia e riordino del punto vendita; REQUISITI: Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di scuola media superiore o qualifica professionale Preferibile uso semplice del videoterminale, preferibile patente B SEDE DI LAVORO: Alessandria e Provincia TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tempo Determinato 7 mesi part time 20 ore settimanali, Ccnl: Commercio, livello V; ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile nella GDO;

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: part time

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

30356 - BARBIERE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Si ricercano tre risorse da inserire stabilmente in nuovo negozio con apertura dopo il 18 settembre.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

30234 - BABY SITTER | Alessandria (AL)

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di accudimento e gestione dei bambini, preparazione pasti, andare a prenderli a scuola.

Requisiti: necessaria esperienza nella mansione specifica o in ambito educativo (nidi, scuole infanzia), pat B , in possesso di mezzo proprio, disponibilità nella fascia oraria 11.30 - 17.00. L'inserimento è previsto tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Tipo di contratto offerto: lavoro accessorio

Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: part time orizzontale

Patenti richieste: Patente B

30181 - CAMERIERE/A DI SALA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: Ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Orari: Turno serale. Possibile richiesta di alcuni servizi a pranzo.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: lavoro a turni

30180 - AIUTO PIZZAIOLO | Alessandria (AL)

Descrizione: AIUTO PIZZAIOLO Mansioni: La risorsa si occuperà di supportare il pizzaiolo nella preparazione degli impasti, farcitura di pizze, riordino e pulizia del locale. Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, buona manualità, flessibilità. Sede di lavoro: Alessandria centro. Contratto di inserimento: Tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Orari: Turno serale. Possibile richiesta di alcuni servizi a pranzo.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: lavoro a turni

30178 - AIUTO CUOCO DI RISTORANTE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansione: Stoccaggio della spesa, organizzazione della dispensa, lavaggio e taglio verdure, pulizie dei piani di lavoro, supporto al cuoco durante il servizio. Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, buona manualità, flessibilità.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: lavoro a turni



30155 - COSTRUTTORE ED INSTALLATORE DI INSEGNE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: La risorsa si occuperà di costruzione ed installazione di insegne. Requisiti: Buona manualità, patente B. Sede di lavoro: Cantalupo (AL) Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orari: Tempo parziale dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00. Possibilità di straordinari e di trasformazione a tempo pieno.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: part time orizzontale

Patenti richieste: Patente B

30133 - APPRENDISTA ADD.ACCOGLIENZA IN AMBULATORIO MEDICO | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: per studio medico si ricerca add. accoglienza pazienti, funzioni di segreteria come gestione telefonate, agenda appuntamenti, documentazione relativa alla clientela Requisiti: età massima 29 anni, diploma di scuola superiore o laurea, precisione, buone doti relazionali, dinamicità, ottima conoscenza office. Sede di lavoro: Alessandria Contratto di inserimento: TIROCINIO RETRIBUITO A CUI SEGUE APPRENDISTATO DI INSERIMENTO DEFINITIVO.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.

30109 - ESTETISTA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: La persona si occuperà delle varie cure estetiche e dei vari trattamenti offerti dal centro (manicure, pedicure, smalto semipermanente, epilazione, trattamenti viso e corpo) con utilizzo di laser , pressomassaggio, icoone. Requisiti: Qualifica professionale di estetista specializzata, forti doti relazionali, cortesia, ordine della persona e affidabilità. Sede di lavoro: Alessandria Centro Contratto di inserimento: Tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga. Orari: Tempo parziale di 30 ore settimanali.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: part time orizzontale

30105 - GOMMISTA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansione: Cambio pneumatici con utilizzo di smontagomme, equilibratrice, pistola avvitatrice. Requisiti: Interesse all’apprendimento della mansione, buona manualità, età non superiore a 29 anni. Contratto Offerto: Iniziale tirocinio con possibilità di proseguimento in apprendistato.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: licenza media

30085 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO L. 68/99 ART. 1 | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Sportello front office, back office, censimenti sul territorio, utilizzo software aziendali. Titolo di studio: preferibile diploma di ragioneria oppure maturità scientifica Requisiti: Utilizzo pc, ottime capacità relazionali, nozioni di contabilità di base, capacità rendicontazione di incassi, flessibilità e problem solving. Per le attività di censimento sul territorio da svolgersi circa due volte nel corso dell'anno, si richiede patente B e mezzo proprio. Previsto rimborso spese.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: lavoro a turni

Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.

Patenti richieste: Patente B

29924 - APPRENDISTA ADD. ALLA COLTELLERIA | Italia

Descrizione: Mansioni: per laboratorio specializzato nella affilatura di forbici speciali e manutenzione tosatrici, si richiede giovane da avviare alla professione tramite l’apprendimento dell’utilizzo di mole abrasive e spazzolanti in aggiunta ad altra necessaria strumentazione e macchine. Requisiti: età non superiore a 29 anni, manualità, precisione, buona conoscenza della lingua italiana, interesse per la mansione Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: apprendistato iniziale per futuro inserimento definitivo

Tipo di contratto offerto: apprendistato

Modalità di lavoro: full time

29330 - TIROCINANTE ADD. BANCO FRUTTA E VERDURA | Provincia di Alessandria

Descrizione: ADD. BANCO ORTOFRUTTA Mansioni: per negozio di ortofrutta si cerca giovane da inserire come add. al banco, uso bilancia elettronica, mansioni di riordino e caricamento/scaricamento merce in esposizione e magazzino, pulizia e organizzazione spazi. Requisiti: età massima 29 anni ,buona prestanza fisica, diploma di scuola superiore o qualifica, buone doti relazionali, buona volontà, dinamicità. Sede di lavoro: Alessandria Centro Contratto di inserimento: TIROCINIO RETRIBUITO A CUI SEGUE APPRENDISTATO DI INSERIMENTO DEFINITIVO.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time