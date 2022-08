I tifosi verso Imola. E il nuovo attaccante?

ALESSANDRIA - I tifosi sono già 'in viaggio' verso Imola per il debutto dei Grigi, domenica 4, alle 17.30.

Il Centro Coordinamento Grigi Club organizza uno o più pullman, con partenza alle 13 da piazza Perosi: 30 euro la quota, adesioni entro giovedì 1° settembre al 3389065045 e nei negozi Corner in via Modne 16, L'Amico Fruttaio in piazza Marconi 26 e Antica Caffetteria, via Milano 4. Il mezzo sarà confermato con un minimo di 30 iscritti. "A oggi non sappiamo ancora quale circuito si occupa della biglietteria - spiega il direttivo del Coordinamento - e quindi non sappiamo se possiamo garantire anche il 'servizio biglietteria' per questa partita".

"Vieni in trasferta con noi" è lo slogan della Gradinata Nord. Che raccoglie le iscrizioni al pullman da piazza Perosi alle 13 (ritrovo alle 12.45): inviare un messaggio whatsapp al 3394213037.

Ultime 96 ore

Si può fare una squadra in 96 ore o, almeno aggiungere pedine necessarie? Per chi ha memoria della storia grigia ricorderà i tre giorni in cui Fioretti e Benelle fecero l'Alessandria che poi vinse la C2. Massimo Cerri ha visto che il gruppo ha bisogno di innesti, e forse non serviva la conferma in amichevole di ciò che è evidente. Anche se Galeandro e Nepi si sono presentati con un gol ciascuno nell'unica palla giocabile, serve la prima punta, qualunque sarà il modulo che Fabio Rebuffi "battezzerà" per la sua squadra, almeno una garanzia di doppia cifra è indispensabile più che necessaria.

"Arriverà almeno un elemento in attacco, uno da doppia cifra assicurata, si stanno valutando alcuni giocatori. Aggiungeremo anche qualcuno dietro, un portiere che sia una alternativa, se necessario, a Marietta. Ritocchi anche per la zona centrale e per le corsie esterne, soprattutto a sinistra.". Dalle cinque alle sei aggiunte, entro le ore 20 di giovedì 1° settembre, perché dopo sarà possibile trattare solo svincolati, con le incognite di calciatori che si sino allenati da soli e hanno bisogno di tempi più dilatati. Il campionato, però, non può aspettare, e con l'Imolese, ammette Cerri, "si potrebbe già parlare di uno scontro salvezza".