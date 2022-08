Si sente male, muore mentre va in bici

ALESSANDRIA - Malgrado l'intervento dell'elisoccorso, non c'è stato nulla da fare per un uomo di 66 anni che, stamani, stava percorrendo in bicicletta la strada fra Castelspina e Sezzadio.

E' morto a causa di un malore.

Tempestivi i soccorsi, con tanto di arrivo dell'elicottero. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.